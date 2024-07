Ya ha pasado un mes desde que la Selección Peruana fue eliminada de la Copa América 2024 apenas en la fase de grupos. Sin embargo, de este tema, aún hay mucha tela que cortar. Y uno de los principales protagonistas de la ‘novela’ es Paolo Guerrero, cuya presencia en el último torneo de Conmebol no cayó bien entre los hinchas y el periodismo. Las críticas no han sido pocas. Desde que el ‘Depredador’ fue incluido en la convocatoria, muchos cuestionaron la decisión del entrenador Jorge Fossati. Alegaban que el delantero, a sus 40 años, ya no tenía la capacidad física ni el rendimiento necesario para competir al más alto nivel.

Sin embargo, el técnico uruguayo ha sido claro y contundente al momento de hablar por Paolo Guerrero. El ‘Nono’ continúa confiando en el delantero nacional de la Universidad César Vallejo y no descarta seguir convocándolo para las Eliminatorias al Mundial 2026, certamen que se reanudará en septiembre próximo.

En una entrevista con el programa ecuatoriano Un Toque de Fútbol, que se emite por YouTube, Jorge Fossati no solo defendió la inclusión de Paolo Guerrero en la última Copa América, sino que también reafirmó su convicción de que el delantero aún tiene mucho que ofrecer a la Bicolor.

“Paolo Guerrero sigue siendo un competitivo de aquellos. Es un ejemplo para todos los jugadores. Yo lo que veo es que está en plena vigencia. No va a poder ninguna crítica más allá de lo que yo piense. Me importa un huevo lo que piensen, si está bien lo voy a convocar sí o sí”, dijo el también exentrenador de Universitario de Deportes.

La Copa América, crecimiento para Perú, según Fossati





Para Jorge Fossati, en la Copa América, la Bicolor mostró un crecimiento con el paso de los partidos -jugamos contra Chile, Canada y Argentina-, teniendo en cuenta el desarrollo de los amistosos previos. Además, apuntó a la línea defensiva como uno de los rendimientos más altos en el transcurso de la competencia.

“Hoy el análisis es el mismo que he ido diciendo pospartidos. Totalmente ratificado lo que he venido diciendo. Pospartido siempre está la posibilidad de que puedas equivocarte en lo que viste del partido, en lo que charlaste en pocos minutos con el cuerpo técnico, pero después está lo que se comprobó tras ver los partidos. Y, como decía, ratifico lo que hablé después de los partidos. Puedo reforzar todo lo que he venido diciendo en este periodo que estamos al frente a la selección”, dijo en conferencia de prensa.





¿Qué se le viene a la Selección Peruana?





La Selección Peruana recién volverá a tener actividad cuando reciba a Colombia en Lima por la séptima jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026. Dicho partido se disputará el jueves 5 de septiembre, con horario y escenario por confirmar, pues existe la posibilidad de que se juegue en el estadio Monumental y no en el Nacional. Eso sí, será transmitido en exclusiva por América TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App.

Posteriormente, la Bicolor completará la fecha doble con su visita a Ecuador en Quito. Este encuentro está pactado para el martes 10 de septiembre y tendría que jugarse en el Estadio Olímpico Atahualpa o en el Rodrigo Paz Delgado. La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con un empate por 1-1 en Lima.





Calendario de Perú en las Eliminatorias 2026

Setiembre 2024

Fecha 7: Perú vs. Colombia (5 de septiembre)

Fecha 8: Ecuador vs. Perú (10 de septiembre)

Octubre 2024

Fecha 9: Perú vs. Uruguay

Fecha 10: Brasil vs. Perú

Noviembre 2024

Fecha 11: Perú vs. Chile

Fecha 12: Argentina vs. Perú

Marzo 2025

Fecha 13: Perú vs. Bolivia

Fecha 14: Venezuela vs. Perú

Junio 2025

Fecha 15: Colombia vs. Perú

Fecha 16: Perú vs. Ecuador

Setiembre 2025

Fecha 17: Uruguay vs. Perú

Fecha 18: Perú vs. Paraguay

