Se jugaban los instantes finales del último clásico en el Estadio Monumental, cuando un fuerte choque entre Carlos Zambrano y Sebastián Britos alertó a más de uno, especialmente por el golpe que tuvo el portero de Universitario de Deportes con uno de los postes de su arco. Aunque minutos después el recinto crema estalló en festejos por el triunfo sobre Alianza Lima (2-1), nadie podía presagiar que esa jugada aislada desencadenaría una lesión en el guardameta uruguayo –que había sido uno de los puntos altos en el equipo de Fabián Bustos–. Así pues, una fisura en el peroné distal de su pierna derecha lo dejará fuera de las canchas por aproximadamente un mes, lo cual llevará a que Diego Romero tenga que asumir su primera gran responsabilidad en la temporada: será titular el próximo miércoles frente a Melgar en Arequipa.

El portero de 22 años no ataja con la ‘U’ desde septiembre del año pasado, cuando estuvo presente en el 3-0 sobre Sport Boys por el Torneo Clausura. Si bien su falta de ritmo podría generar algunas dudas, lo cierto es que en Ate confían plenamente en sus capacidades y saben que ante la ausencia de Sebastián Britos el arco crema estará protegido por buenas manos. Hace tiempo que Romero dejó de ser un juvenil, por más que su edad diga todo lo contrario. Más allá de que el plantel espera una pronta recuperación de ‘Sebas’, está claro que ‘Chiquito’ estaba a la expectativa de una oportunidad para demostrar su valía. ¿El chiclayano tiene argumentos sólidos para imponer su presencia y hacer que la falta de Britos no se sienta tanto en los próximos encuentros?

Es el ‘1’

Aunque en su momento se cuestionó que Universitario utilizara un cupo de extranjero para fichar a Sebastián Britos –sobre todo teniendo a Diego Romero en lista de espera–, lo cierto es que el tiempo le dio la razón al área deportiva merengue y el uruguayo ha respondido con creces desde su primer partido oficial. Es un arquero sobrio, seguro de sí mismo, que no necesita de voladas extraordinarias para hacerse sentir y darle tranquilidad a sus zagueros. Llegó al Perú tras salir campeón en su país con Liverpool e incluso fue elegido el mejor guardameta de la temporada 2023, rótulo que no tardó en confirmar cada vez que fue exigido.

Por si fuera poco, aun cuando no necesitaba de las estadísticas para corroborar su excelente nivel, Britos tuvo como carta de presentación un registro de 588′ sin recibir goles durante los siete primeros partidos del Torneo Apertura, quedándose a 188′ de igualar el récord histórico de imbatibilidad de un arquero de Universitario, establecido por Humberto Horacio Ballesteros en 1971: 775′. Más allá de los números, ese importante colchón de encuentros sin ver su valla vencida no solo contribuyó a que Fabián Bustos pudiera trabajar su línea defensiva con mayor tranquilidad, sino también a largo plazo fue determinante en la definición del primer certamen de la temporada, donde la diferencia de goles con Sporting Cristal fue crucial.

Ahora que estará ausente por algunas fechas, eso no significa que Sebastián Britos no seguirá siendo importante para Universitario, pues su experiencia y sus 36 años serán fundamentales para guiar a Diego Romero desde afuera. Hace unos meses, en una entrevista exclusiva con Depor, habló de ‘Chiquito’ y reveló que uno de sus objetivos es dejar huella en la ‘U’ desde la enseñanza. “En cada club en el que estoy, siempre trato de dejarle algo al compañero que esté por delante o por atrás, tanto en lo profesional como en la parte humana. Independientemente a quién le toque jugar, siempre voy a seguir siendo la misma persona. Lo he visto, tiene mucho para crecer, intentaré apoyar”, le dijo a este diario. Además de ser grande como portero, el ‘charrúa’ también lo es como ser humano.

Torneo Partidos jugados Goles encajados Partidos imbatido Liga 1 20 9 13 Copa Libertadores 6 9 0

Los registros de Sebastián Britos con Universitario en la temporada 2024.

Sebastián Britos estará de baja por aproximadamente un mes. (Foto: Universitario)

Un ‘Chiquito’ que quiere ser grande

Con 22 años y toda carrera por delante, esta es la oportunidad perfecta para que Diego Romero comience a sumar experiencia y reafirme las cosas positivas que mostró el año pasado cuando le tocó suplir la ausencia de José Carvallo, o lo que todos vimos a inicios de este 2024 en el Preolímpico Sub-23, donde fue de lo poco rescatable de aquella Selección Peruana que no logró pasar de la fase de grupos. Aunque tiene menos altura que Sebastián Britos (1.91 m.), la estatura de ‘Chiquito’ (1.88 m.) no es un condicionante que le impida responder con agilidad bajo los tres palos, además de su seguridad en las salidas y su gran saltabilidad para imponerse en el área chica. De los próximos seis encuentros de Universitario, tres serán en ciudades de altura (Arequipa, Huancayo y Cusco) y en esas condiciones los balones aéreos son un arma letal de los rivales, por lo que Romero deberá valerse de sus recursos para dar la talla.

Otro punto a favor de Diego es su personalidad. Cuando le tocó debutar en el 2020 bajo la dirección técnica de Ángel Comizzo, solo tenía 19 años y debió ponerse los guantes para ocupar la posición de José Carvallo, quien había sido convocado a la Selección Peruana. Pese a que en su estreno los cremas golearon por 5-0 a Deportivo Municipal, en los siguientes seis partidos que jugó en aquella temporada, Romero cometió algunos errores producto de su inexperiencia y eso desencadenó una oleada de críticas. Eso no lo amilanó e hizo caso omiso a aquellos ruidos externos que lo descalificaban como el suplente ideal de Carvallo. Desde entonces han pasado muchísimas cosas en su corta carrera y siempre que le tocó asumir un rol protagónico le puso el pecho a las balas con tenacidad.

Diego Romero participó del Preolímpico Sub-23 con la Selección Peruana en enero de este año. (Foto: Selección Peruana)

Un detalle que no puede pasar desapercibido al hablar de Diego Romero, es que es un portero de selección. Si bien por ahora es muy complicado que pueda pelearle el puesto a Pedro Gallese, su presencia en la última Copa América habla de la consideración que le tiene el comando técnico liderado por Jorge Fossati, con quien ya trabajó el año pasado en Universitario. Ese respaldo es fundamental para que a su corta edad siga adquiriendo conocimientos desde todos los ángulos. Incluso, antes de que el ‘Nono’ se marchara de la ‘U’ para irse a la ‘Bicolor’, tenía a ‘Chiquito’ como uno de sus fijos y solicitó que no incluyan a otro portero tras la partida de José Carvallo. Así como en su club, deberá ser paciente para tener su chance en la ‘Blanquirroja’.

A inicios de julio, en una entrevista con Al Ángulo, Fabián Bustos habló de Diego Romero y se refirió al enorme potencial que le ha visto a largo plazo, poniéndolo incluso por encima del propio Sebastián Britos. “Creo que el potencial que tiene Diego es para que su carrera termine siendo superior a la de Sebastián, pero este ha tenido un torneo espectacular sin lesiones y sin suspensiones. Romero está a la altura, lo que pasa es que soy de rotar poco en esa posición”, argumentó el argentino. Bueno, pues, el fútbol es de momentos y ahora le tocó al chiclayano asumir el suyo. Gran parte del Torneo Clausura de Universitario estará en sus manos.

Torneo Partidos jugados Goles encajados Partidos imbatido Liga 1 21 25 6 Copa Sudamericana 2 3 0

Los registros de Diego Romero con Universitario desde su debut profesional.





