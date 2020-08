Los disturbios ocasionados por un grupo de hinchas cremas abrió el debate sobre la seriedad con la que se estaba tomando el reinicio del campeonato. Si antes el mensaje de los clubes era que se preparaban para lo partidos venideros, ahora es un pedido: ‘quédense en casa'. Así lo hizo saber Alianza Lima.

El cuadro íntimo aprovechó sus redes sociales para enviar constantes pedidos de responsabilidad a de los hinchas, para que permanezcan en casa, en tiempos de pandemia. Recientemente, fue Leao Butrón el encargado de reforzar el mensaje con un video.

“Querido hincha, el fútbol es mi vida y sé que para ti también lo es. Por eso te pido que valores el esfuerzo que hace la institución y alientes desde tu casa. Queremos que te cuides y cuides a los tuyos. Esto es un trabajo en equipo. El verdadero hincha de queda en casa”, manifestó el arquero blanquiazul.

Días atrás, el propio técnico de los íntimos, Mario Salas, también se sumó a la causa con las mismas palabras. Recordemos que, con los hechos ocurridos a las afueras del Estadio Nacional, se suspendió toda la fecha 7.

“Un verdadero hincha no acompaña a su club, no va al estadio, no se junta a alentar, no hace banderazos, ni tampoco caravanas, no espera a sus jugadores, ni canta al lado del bus, cuida a su familia”, fue el mensaje dado por el club, en un video publicado la noche del sábado.

Los clubes de la Liga 1 comprometidos

Los miembros de la Liga 1 difundieron un comunicado en los canales oficiales para invocar a los hinchas a seguir a sus respectivos clubes desde casa. En la nota, las entidades se comprometieron a realizar campañas de concientización.

“Nos ponemos a disposición para participar activamente de la concientización de nuestros hinchas y público en general, impulsando el respeto por el orden y la autoridad, así como el cuidado y la preservación de la salud y la vida de uno mismo y la de los demás”, indica uno de los puntos.

