Si el escenario para el fútbol profesional aún es una incertidumbre, en otras categorías la situación es más delicada (y se entiende). En medio de este panorama, el director deportivo de menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Ernesto Arakaki, habló con Depor sobre cómo se viene trabajando con la categoría sub 20 -el sudamericano comenzará en febrero del 2021-, la cercanía que existe con el comando técnico de Ricardo Gareca y los filtros que se vienen empleando para seguir de cerca a un posible convocado en el exterior.

¿Con qué escenario te encontraste en la FPF y cómo se tuvieron que ajustar tus planes debido a la coyuntura que hoy vivimos por la crisis sanitaria?

Bueno, cómo lo encontré…yo estuve trabajando en menores, fui asistente en un proceso de la sub 17 con Edgar Teixeira. Pero en este momento cambiaron muchas cosas, se nota que hay un nivel mayor de profesionalismo, profesionales que se encargaron de recolectar mucha información. Y en función de eso, nosotros queremos cambiar el enfoque, la estrategia, ese es el escenario que encontramos.

A partir de ahí, hemos ido diseñando un plan estratégico, un programa nacional de menores, en el cual vamos a trabajar sobre cuatro pilares estratégicos, que son la masificación, la competencia, las propuestas de formación y un sistema de captación. Felizmente armamos un gran equipo de trabajo.

A raíz del presente que vivimos, ¿qué se habló con las diferentes directivas de los clubes sobre el trabajo en la división de menores?

Hemos avanzado en cosas, en otras hemos debido parar y también hemos tenido que adecuarnos. Por ejemplo, en el tema de la descentralización, de los nuevos torneos, hemos tenido que parar. Esperamos que el próximo año tengamos que empezar desde cero y eso no significa que este año lo demos por muerto y que no busquemos iniciar la competencia. Nosotros habíamos definido tres escenarios, donde el más pesimista era intentar dar en los dos últimos meses del año competencia a los jóvenes. Sin embargo, estamos a la espera de los permisos y de cómo se va comportando la pandemia.

Hoy la prioridad es la salud de la población vulnerable, de los jóvenes, así que en eso por ahora hemos puesto una pausa. Esperamos que el otro año vaya a empezar con las condiciones que deseamos y tengamos ese impacto que queríamos en cuanto a la masificación y el nivel de competencia. Con relación a la masificación, tiene que ver con la plataforma de los torneos, así que en eso también hemos puesto una pausa. Pero en lo que sí hemos ido construyendo es en la propuesta de formación, que está alineada a la selección mayor, en definir contenidos, hemos trabajado en toda la parte teórica.

Estamos preparando también todo lo que es el plan de capacitación a nivel nacional, estamos dándole un orden y una lógica. Y una de las cosas que hemos avanzado es en el sistema de captación, cuáles serán los parámetros, los indicadores, los números en los cuales nos vamos a amparar, utilizando mucho la información que han construido en el tiempo aquí, utilizando la información que la selección mayor nos vaya a dar en los perfiles por puesto. Cómo vamos a empezar en este trabajo de las regiones hacia adentro, para que sea democrática y masiva.

En medio de este panorama, de mucha incertidumbre, ¿cuál es ese plan de contingencia que aplicaría para el siguiente año?

Nuestras acciones ante esta situación es haber identificado un universo de jugadores en la sub 20, previamente en la sub 17; haber levantado información de los antecedentes. Por ejemplo, qué jugadores han sido parte de los procesos previos. Con este universo es donde hemos empezado la preparación de nuestras selecciones. Una de las acciones que hemos hecho, lo cual es importante resaltar, es que en la selección sub 20 habían chicos que eran solo del plantel de reserva. Los equipos nos han ayudado con meterlos dentro de sus equipos profesionales.





Entonces, casi en su 98% de chicos que teníamos del seleccionado sub 20, ya iniciaron sus trabajos con planteles profesionales y para nosotros eso cubre el proceso de déficit en torneos de reserva y menores. Entonces ese ha sido nuestro plan B dentro de esta crisis sanitaria, y en la cual tengo que agradecer la apertura de los clubes. Incluso también la apertura de los comando técnicos que nos permiten invadir sus espacios y ver cómo van los chicos. No los estamos viendo en competencia, pero sí los vemos entrenar en un nivel más exigente, más competitivo.

Estaba todo el proyecto con el torneo Centenario y justo el próximo año el Mundial sub 17...

En cuanto al torneo Centenario, lamentablemente este año habíamos propuesto algunos cambios en el formato, buscando que sea sostenible en el tiempo, que se consolide, pero hemos tenido que parar. Para nosotros era una plataforma importante para la selección, el desarrollo del fútbol en regiones y lamentablemente hoy tenemos que adecuar el trabajo a esta realidad. Pero esperamos que nos quede algo de tiempo para iniciarlo este año y sino realizarlo el próximo.

En cuanto a la suspensión de torneos, no tenemos información de la Conmebol. Ya nos llegó la notificación que en febrero se desarrollará el torneo sub 20. Sé que las autoridades de la Federación están viendo todo el tema de la sub 17 y el mundial. Eso corresponde a la administración de la Federación definirlo y a la Conmebol definirlo o mover las fechas, pero nosotros mientras no tengamos todo eso, estamos trabajando como si la fecha se respete.

¿Qué conversaciones se han dado con los clubes respecto a los perfiles de jugadores que se busca de cara al futuro?

Como parte de la estrategia, está como objetivo transversal el de la capacitación. Todo este tiempo hemos tratado de diseñar perfiles, tratar de hacer este trabajo lo más objetivo posible. Hay mucha información no solo a nivel de jugadores nacionales, sino también en el exterior. Ahí comenzamos a definir ciertos parámetros para tener en claro qué indicadores y qué números son importantes para ser competitivos. Esos perfiles ya se tienen, estamos definiendo los procesos y a partir de ahí salir. Hemos hecho algunas reuniones de coordinación.

Dentro de esos números que menciona, ¿se ha visto a algún muchacho que encaje en ese perfil que se busca?

Sí, la verdad que estamos sorprendidos, estamos muy contentos porque hay jugadores, hay talentos, deportistas con buenos números, indicadores que nos dan la seguridad que están para competir internacionalmente. Después hay que definir bien la estrategia con la cual nosotros vamos a competir en el exterior. Hay confianza de que se tiene la materia prima para ser competitivo.

De la mano con el ‘Tigre’

¿Cómo se está dando el trabajo de planificación con Ricardo Gareca?

Tenemos siete meses a cargo de este proyecto, y una de las áreas que mejor nos recibió fue la del comando técnico de la selección mayor, en la cual tuvieron una apertura muy grande. Muchas de las cosas salen de ahí. Como te decía, la propuesta de formación, el sistema de captación tiene que ver mucho con las referencias cercanas que tenemos del éxito que hemos tenido en los últimos años. Entonces es la fuente de la cual nosotros tenemos que beber. Sin olvidarnos de nuestra historia, nuestra tradición. Pero la referencia más cercana que tenemos es la que este comando técnico nos ha regalado en estos últimos tiempos. Mucho de lo que estamos construyendo nacen de las propuestas de ellos para poder seguir una línea.

Estamos hablando de un trabajo a conjunto…

Disculpa que te corte, esa es la idea. Cómo hacer sostenible esos resultados que ellos sostuvieron en los últimos tiempos y la respuesta es trabajar en menores bajo una misma línea. Si ellos a través de una propuesta han podido ser competitivos a nivel internacional, entonces nosotros tenemos que ver cómo definimos ciertas líneas de trabajo para que esto lo podamos replicar.

La evaluación en el exterior

Tenemos la información de que son cerca de 100 jugadores del exterior potencialmente convocables: ¿cómo fue este proceso de observación, captación y seguimiento?

Sí, aquí tenemos el área de captación que está liderada por Pablo Bossi, que tiene experiencia en el trabajo de menores en el país. Él armó un equipo valioso de trabajo en el país el cual viene haciendo un seguimiento a todo este universo de chicos que tienen esta posibilidad de ser convocados, porque tienen a uno de los dos padres con nacionalidad peruana, porque tienen la documentación necesaria. Obviamente hay cientos y miles de jóvenes que juegan al fútbol y que podrían ser convocados. Ahí es donde hay una serie de filtros. Se empiezan a ver ciertos filtros como la edad, si están dentro de la categoría, el nivel de competitividad en el cual se desarrolla. No es lo mismo que jueguen en menores de un equipo profesional de Bélgica, a que jueguen en una academia los once amigos en Turquía.

Una vez que se pasan estos filtros, nos ponemos en contacto con los chicos. Se les pide una serie de documentación para sustentar si puede ser o no puede ser convocado, se les pide información en cuanto a su nivel deportivo, video de partidos completos. Hay gente de captación que miran estos videos. Es uno de los filtros adicionales. Una vez que se tiene claro y se va cerrando ese número de chicos que podrían ser invitados, hay que definir quién puede ser parte del proceso.

¿Cuál es la zona donde vieron la mayor cantidad de chicos para ser posiblemente convocados?

Tenemos datos de Estados Unidos, de Uruguay, de Suecia, de España. Hay cuestiones también que están pendientes, como videos e información.

Me hablaste de los filtros pero ¿cómo empieza el proceso?

Hay diferentes canales, uno de esos es los empresarios, los familiares. Eso no quita que sea definitivo. Tienen que pasar como todos, una serie de filtros y etapas. Igual en principio uno de los canales que hemos debido de identificar es el de la captación. Hoy vivimos una etapa de la comunicación en donde es mucho más fácil ponerse en contacto con gente del mundo. La comunicación es mucho más fácil y en este último reporte, por ejemplo, hay en la sub 17 un universo de 25 a 30 chicos.

¿También hay seguimiento con la sub 15?

Hoy nos hemos focalizado en la sub 20 y en la sub 17, por el apremio, porque son los torneos que estamos más cercanos a competir. Hoy por esta situación tuvimos que parar la designación del entrenador sub 15. Hay cosas que quedan por definir para iniciar todo el proceso con estos jugadores que están en el exterior. Hoy estamos centrados en la sub 20.

Celebraste la llegada de Oswaldo Valenzuela a Cusco FC: ¿qué había detrás de toda esa alegría?

Es la mayor satisfacción que uno puede tener. Nosotros como formadores no buscamos fama, dinero, todo lo que vivimos del fútbol formativo sabemos que hay muchas cosas que no podemos disfrutar, pero sí podemos valorar la evolución de los chicos, que se vayan consolidando, consiguiendo sus sueños y eso da gusto. Yo vengo de trabajar de menores de Alianza, conozco a todos los chicos y el ver que van consiguiendo sus sueños a nosotros nos llena de satisfacción y de orgullo. Oswaldo Valenzuela es un jugador muy interesante, técnico y con mucha agresividad. Es un chico de seis a siete puntos y no baja de eso. Es disciplinado, se cuida.

