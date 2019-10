Alianza Lima: Leao Butrón y Gonzalo Godoy reaparecen para enfrentar a Pirata FC en Matute

Las apariciones de Leao Butrón en el arco de Alianza Lima han sido contadas. ¿El motivo? El gran nivel de Pedro Gallese no le da chance. Pero la pelotita nunca se detiene y Butrón volverá a la cancha el sábado ante Pirata.

Esta temporada, Leao Butrón ha sido titular en seis ocasiones. Además, siempre fue el mejor: le ganó a Ayacucho, Cantolao y Boys; empató con Municipal (ida y vuelta) y solo perdió en casa de los ‘zorros’.

Mientras Pedro Gallese está trabajando en la Videna para los choques ante los uruguayos, El arquero de Alianza Lima sabe que no puede desaprovechar la oportunidad. “Debo estar preparado para cuando me toque jugar, lo tengo claro. Hay una gran amistad con Pedro. Ahora se va a la selección y me toca entrar”, señaló.

Ante la ausencia de Hansell Riojas (tres amarillas), Gonzalo Godoy volverá a la zaga, luego de cumplir su suspensión: le sacaron amarilla ante Ayacucho. Ojo que para llegar a la final deberá ganar el Torneo Clausura o quedar entre los cuatro primeros del acumulado.

Alianza Lima y Pirata FC, con problemas por falta de pago a sus jugadores) se tienen que enfrentar este sábado en Matute a las 8 p.m.

