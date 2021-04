Alianza Lima sumará su segundo partido en la Liga 1, frente a Deportivo Municipal esta tarde (en el debut empataron 2-2 con Cusco FC). Los íntimos se alistan para conseguir los tres puntos, pero si hay algo que ilusiona a los hinchas, tal y como confesó Leao Butrón, es la presencia de Jefferson Farfán en el equipo y lo que sumará para esta temporada.

El exguardameta blanquiazul manifestó el optimismo que le genera el plantel que se ha formado para este 2021. “Me imaginaba este equipo con el aporte de Jefferson Farfán y creo que le dará mucho. Me ilusiona, no sé si para pelear el título, pero me sorprendió y se presta para la ilusión”, sostuvo en entrevista con GOLPERU.

Si bien le genera confianza el equipo de Carlos Bustos, no se apresuró a catalogarlos como ‘candidatos a título’. “Me da la impresión que es muy pronto, pero hay varios equipos que tienen torneos internacionales y eso podría aprovecharlo Alianza Lima para ponerse en un lugar expectante y pelear el título. Jefferson Farfán le da un plus”, agregó.

Lo que sí es un hecho es el entusiasmo que le genera este equipo para conseguir los objetivos, luego de ver su debut en la Liga 1. “Me sorprendió gratamente el debut de Alianza Lima porque son solo 19 días de trabajo. Más me sorprendió y me gustó el segundo tiempo, los vi con mucho más peso y presencia”, explicó.

Eso sí, enfatizó que no se debería dar la rotación de arquero, puesto que ello “no existe. Si hay un solo campeonato al arquero no puedes moverlo, se va a fortalecer así. La rotación causa incertidumbre y es meterle presión a un puesto muy complicado”.

Si bien se mostró contento e ilusionado con lo que muestra el cuadro íntimo, precisó que este se hubiera visto más fortalecido si algunos jugadores no se hubieran ido. “Creo que Joazhiño Arroé y Carlos Beltrán pudieron seguir en Alianza Lima. Sucedió algo terrible en el 2020, pero los que manejan el club no se pueden comportar como hinchas, tienen que estar un paso adelante y pensar como gestores”, concluyó.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.