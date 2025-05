Leao Butrón no se guardó nada. Uno de los jugadores que se mantiene en actividad en Alianza Lima, pero en cargos administrativos, lanzó duras críticas contra el reciente fallo del Tribunal de Apelaciones de la FPF, que dejó sin efecto la sanción al Estadio Monumental y permitió que el clásico de Universitario ante Sporting Cristal se juegue con público. Según Butrón, esta resolución solo afecta la equidad del torneo.

El exportero íntimo expresó su malestar por lo que considera un perjuicio tanto económico como deportivo hacia su club y otros equipos. Esto, respondiendo también a lo dicho tanto por Alianza Lima, como por Sporting Cristal, que en días anteriores también presentaron apelaciones y no fueron respondidas hasta el momento.

“Sigo pensando que la última decisión del Tribunal de Apelaciones cometió un grave error, fue vergonzoso y poco serio, y no tengo ninguna duda que ya manchó el campeonato de este año, como lo hizo el arbitraje en el 2024, sobre todo con sus malos cobros en el Apertura”, afirmó.

Leao Butrón no pudo contener su emotividad contra cuadro crema (Foto: A Presión)

“Acá hubo un perjuicio contra Alianza, Cristal y Boys, y mientras tanto salió favorecido la ‘U’”, agregó. Pero la crítica no se quedó solo en la Federación. El gerente de academias también arremetió contra la Policía Nacional del Perú por el comunicado en el que sugirió que el clásico se juegue con público.

“Esta vez con ese comunicado se autosabotearon. Fue vergonzoso por donde se vea. Acá cometieron injerencia política y, seguramente, no pasará nada. Entre ellos no se van a comer”, expresó, lamentando que no se realice una investigación a profundidad con lo ocurrido.

Butrón fue más allá y comparó lo sucedido con un acto de presión similar a una extorsión. “Lo que acaba de suceder para que se anule una resolución prácticamente aplicaron la misma figura porque salieron y amenazaron a una institución al decir que ‘va a pasar esto’, o sea, si no me gusta lo que decidas, la gente irá con todo”, sentenció.

Universitario y Sporting Cristal se enfrentaron en el Monumental con público en tribunas. (Foto: GEC)

Sobre las acciones que pueda tomar el club blanquiazul, Butrón prefirió no adelantarse, aunque fue claro en su mensaje: “No sé qué hará Alianza, eso lo ve el área legal. Solo pedimos que el fútbol sea más transparente, sin amenazas ni ventajas. Que el mismo trato que se da a unos, se dé a todos”.

Finalmente, también cuestionó la diferencia de criterios en las sanciones a entrenadores. “A ‘Pipo’ Gorosito le dieron ocho fechas por un gesto que no estuvo tan claro, pero por un gesto tan explícito que hizo Fossati, cuesta creer que hasta ahora no haya recibido castigo y siga dirigiendo sin problemas. Esto es inaudito”, cerró.

