Alianza Lima no baja los brazos por el título nacional que Universitario de Deportes consiguió en 1934. Incluso, Leao Butrón se animó a mandarle ‘una chiquita’ al clásico rival, dejando entrever que es un club que obtiene favores en mesa y que no paga su deuda.

“Yo no sé por qué recién estamos peleando. Debimos pelear toda la vida. No entiendo cómo hemos sido tan tibios para esto. Si hay una estrategia legal, válida, como tiene que ser, hay que ir con todo porque los campeonatos se ganan en la cancha, así como las deudas se pagan”, sostuvo el portero en diálogo con ‘La hora blanquiazul'.

Por otro lado, hizo énfasis en que Alianza Lima siempre reconoció las reglas de juego, indicando que Universitario de Deportes se vio favorecido para no descender a segunda división, cosa que el equipo blanquiazul sí tuvo que afrontar.

“Nos tocó bajar de categoría y lo hicimos en el campo. Por eso dicen ‘miente, miente y miente que algo va a quedar’. Ahora dicen que arreglamos en la mesa, pero la historia no dice eso. Cuando bajamos, lo hicimos y no nos suspendieron la baja. Nosotros no somos los que peleamos en mesa”, finalizó el experimentado guardameta nacional.

¿Le gustaría estar invitado a la despedida de Pizarro?

Consultado ante esta pregunta, Leao Butrón recordó el pasado que tenía con el ex atacante del Werder Bremen. “Conozco a Claudio hace mucho tiempo. Hemos jugado juntos desde la Sub20 y me sentiría muy honrado si soy considerado por él para su despedida”, sostuvo en el zoom institucional de la institución blanquiazul.

Alianza Lima continúa con sus entrenamientos en Lurín, a la espera de que culmine con la Fase 2 y ya pueda tener el ‘Comandante’ a todo el plantel reunido para el inicio de la Liga 1.

