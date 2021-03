Alianza Lima sufrió la temporada el duro descenso a la segunda división del fútbol peruano y, desde entonces, el área administrativa del club, se enfrascó en luchar por demostrar irregularidades en Carlos Stein, buscando la resta de puntos al cuadro de Lambayeque que les permitiría continuar en la Liga 1.

Este miércoles, luego de más de tres meses de haber finalizado el torneo, el TAS publicó el fallo que le da la razón al equipo blanquiazul y, según el reglamento, la Federación Peruana de Fútbol tendrá que permitirles jugar en la primera división.

Leao Butrón, futbolista que tuvo la mala fortuna de descender el 2020, conversó con ‘Campeonísimo’ de PBO y se refirió al tema, asegurando que a pesar de la decisión, se tiene que dejar claro que en lo deportivo fueron un “desastre”.

El portero dijo que “no hay nada que celebrar”, pero que no puede ocultar su alegría. “En el tema administrativo se hizo justicia. Eso sí hay que separar porque en lo deportivo todo fue un desastre, eso nadie lo va a negar”, explicó.

Tras el descenso a la segunda división, Leao Butrón se despidió de Alianza Lima y anunció que se retiraría del fútbol; sin embargo, la permanencia en primera, generó que más de uno señale su nombre como posible refuerzo del equipo.

“Sí me han tocado el tema de volver al club (hace unas semanas). Yo ahora lo veo muy difícil (volver), aunque en una situación extrema no me podría negar pero sé que no se va a dar. En su momento sí estaba dispuesto, explicó Leao.

Aunque nació en Sporting Cristal, los últimos años de su carrera asociaron a Leao Butrón mucho más a Alianza Lima. Jugó sus últimas cinco temporadas en el equipo victoriano.

