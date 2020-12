Si bien se tenía un proyecto de desarrollo a nivel deportivo con él, los resultados no acompañaron a Daniel Ahmed cuando tuvo que ponerse el buzo del primer equipo de Alianza Lima en las últimas fechas de la Liga 1. Cuando era más urgente que nunca sumar unidades para salvar la categoría y permanecer en Primera, el equipo íntimo no logró el puntaje necesario y descendió a la Liga 2.

Depor pudo confirmar que el técnico argentino, como su grupo de trabajo, no continuarán el próximo año, por una reducción de costos en La Victoria (su vínculo con la institución blanquiazul era de dos años). Ahora, a falta de oficialización de parte del club, este es el panorama que actualmente hay en Matute.

Cabe señalar que Daniel Ahmed dirigió el primer equipo de Alianza Lima en seis partidos, de los cuales cinco terminaron en derrota y uno en empate, ante Deportivo Llacuabamba, club que también descendió a Segunda División (el estratega argentino llegó a Matute a inicios del 2020 pero como encargado del área de Planeación y Desarrollo Deportivo).

Un detalle: no es el único caso. El último domingo, Víctor Hugo Marulanda, director deportivo, confirmó que no continuaría en el cargo para la próxima temporada. “Mi continuidad no está más, duele por todo lo que quería dar. Tengo que pedir perdón a la gente, me equivoqué. En ningún momento se contempló el descenso. Lo mío lo tendré que cerrar hoy o mañana. Por mi parte me duele no seguir”, mencionó en Gol Perú.

En conversación con Full Deporte de Depor, Johnny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas del Perú (SAFAP), reveló que existe la posibilidad de que los íntimos reciban la aprobación de su reclamo.

“Si se comprueba que Stein ha incumplido con algunos puntos del reglamento, como el pago de septiembre y octubre, mereciendo la reducción de puntos, se va a tener que dar sí o sí. Eso no tiene que ver con Alianza, eso debe salir de oficio de la comisión de licencias de la FPF”, explicó Baldovino.

“Los tiempos son relativos, porque la FPF empieza controlar el mes de octubre a partir del 16 de noviembre. Los clubes tienen hasta el 15 para entregar toda la información del mes pasado”, continuó.

