“Ya no se hacen lives en Instagram, porque la hinchada de Alianza Lima nos acompaña en cada partido”, respondió Hernán Barcos cuando le consultaron cómo se encontraba la interna y porqué ya no compartía imágenes del camarín después de un triunfo. Sin embargo, la verdadera respuesta llegó el martes, un día después de ganarle a la Universidad San Martín, con una fotografía en redes sociales del plantel completo en un almuerzo de confraternidad. El único que faltaba era Pablo Lavandeira, quien no tardó en reclamar. “Esperaron a que me fuera al baño para sacar la foto. Me la voy a cobrar”, publicó el volante. Las bromas comenzaron. El equipo está sólido.

El Alianza Lima 2022 ya sumó cinco triunfos consecutivos, se ha incorporado al ‘pelotón’ que pelea el Torneo Apertura, pero, sobre todo, ha empezado a superar las adversidades que tuvieron como grupo al inicio de la temporada: sistemas que no funcionaron y problemas internos que solo ellos conocen. Y aunque aún tienen cosas que pulir, las victorias de último minuto demuestran que empiezan a creer en sí mismos, en el equipo, y que pelearán hasta el final, tal y como lo hicieron la última temporada, cuando salieron campeones.

El equipo blanquiazul realizó un almuerzo de confraternidad, tras vencer a la Universidad San Martin por la Liga 1. (Foto: @barcos)

En el 2021, Alianza Lima arrancó el torneo con todo en contra. El plantel se había constituido para disputar la Segunda División, pero una decisión del TAS cambió el panorama y los mantuvo en la Liga 1. Los resultados no se dieron de inmediato, pero con el pasar de las fechas el equipo comenzó a consolidarse y armó un sistema defensivo -con línea de tres al fondo y cinco volantes- que mantuvo su arco en cero en 17 oportunidades y los llevó al título. Aun cuando los goles llegaban en los minutos finales y los marcadores no eran muy amplios. Este año, ha vuelto a ocurrir algo similar.

El elenco de Carlos Bustos ha disputado once partidos, de los cuales ha conseguido seis victorias. De estas, cuatro fueron en los minutos finales. Sufriendo para llegar al arco rival, con penales mal cobrados, faltas, tiros libres y hasta una pequeña dosis de suerte acompañada de corazón. Al igual que el empate ante Atlético Grau, en la primera fecha del campeonato, donde el capitán Josepmir Ballón salvó con un punto al equipo a los 78 minutos del encuentro.

Torneo Partido Goles Liga 1, Fecha 1 Alianza Lima 1-1 Atlético Grau Josepmir Ballón 78’ Liga 1, Fecha 3 Alianza Lima 3-1 Carlos A. Mannucci Pablo Míguez 81’, Cristian Benavente 90’+2 Liga 1, Fecha 9 Alianza Lima 1-0 UTC Hernán Barcos 85’ Liga 1, Fecha 11 Cantolao 1-2 Alianza Lima Jairo Concha 78’, Aldair Rodriguez 90’ Liga 1, Fecha 13 San Martin 0-1 Alianza Lima Hernán Barcos 90’+3

‘Santa’ victoria

En la última fecha, ante la Universidad San Martín un penal cobrado a Cristian Benavente salvó el partido. Los de Carlos Bustos sufrían para superar a los penúltimos del Torneo Apertura. En los primeros 45 minutos, Verón pudo abrir el marcador, pero Angelo Campos estuvo presente. Mientras que Alianza Lima solo tuvo una ‘chance’ con el ‘Pirata’ Barcos y un cabezazo cercano a la portería de Solís. Luego, la suerte no los acompañó.

En la segunda mitad los blanquiazules tuvieron dos ocasiones de gol que no se concretaron, en los primeros cinco minutos. La buena ‘mano’ del ‘profe’ Bustos generó un cambio de actitud con un sistema ofensivo 4-3-3. Hubo dos penales no cobrados, hasta que generó un polémico penal que fue convertido por Barcos a los 90+3′. Se quedaron con los tres puntos. Nuevamente, demostraron que hasta el pitazo final nada está dicho.

Alianza Lima enfrentó a San Martín por la Liga 1 | Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec

Se complicaron en el Callao

Dos realidades distintas. Alianza Lima venía con la moral al tope luego de golear a Universitario de Deportes en el clásico que se disputó en el estadio Monumental. Además, con línea de cuatro en el fondo y la sociedad Pablo Lavandeira y Jairo Concha en la volante, les había hecho recobrar la confianza. Por su parte, Cantolao tenía la necesidad de ganar por la ubicación que tenía en la tabla de posiciones: marchaba último con solo cinco unidades. Aun así, a los íntimos les costó sumar los tres puntos.

Rodrigo Pastorini (85′) complicó el marcador a favor de Alianza Lima, que iba ganando 1-0 gracias a Jairo Concha (78′). El delantero uruguayo marcó un golazo de tiro libre que le generaba un sabor amargo a los blanquiazules. Hasta que Aldair Rodríguez apareció en el último minuto del tiempo regular en el área. Con un cabezazo, dirigió la pelota a las redes y los salvó de un empate en su visita al estadio Miguel Grau (90′).

Alianza Lima derrotó 2-1 a Cantolao por la fecha 11 (Foto: Liga 1)

Otra vez, el ‘Pirata’

Golpeados por la derrota en la Copa Libertadores, los íntimos salieron con todo ante UTC en el estadio Alejandro Villanueva. Hernán Barcos, Wilmer Aguirre, Pablo Lavandeira y Pablo Míguez intentaron todo el partido, pero Salomón Libman, rejuvenecido como en sus mejores años en el fútbol peruano, fue un ‘cerrojo’ a favor del conjunto de Cajamarca.

Hasta que apareció un ‘Pirata’ efectivo. El ‘9′ puso el único del partido a los 85′, tras un centro por la izquierda del ecuatoriano Darlin Leiton, para definir a la izquierda de Libman, que se quedó inmóvil ante la potente jugada. Con eso bastó y los blanquiazules retomaron la senda de la victoria, una por la que aún se mantiene y, a paso firme.

Alianza Lima derrotó 1-0 a UTC en el estadio Alejandro Villanueva con gol de Hernán Barcos. (Foto: Liga 1)

‘Chaval’ de oro

Después de dos años, Alianza abrió las puertas del estadio Matute. El partido ante Mannucci iba igualado 1-1, hasta que Míguez rompió el empate a los 81′ y Benavente selló la victoria con un tiro libre de ensueño en los suplementarios.

Justamente, el ‘Chaval’ volvió a ser fundamental en la última presentación del cuadro victoriano. Él provocó el penal que le dio tres valiosos puntos y que lo mantiene en la lucha por ganar el primer torneo de la temporada 2022 del fútbol peruano: el Apertura. Ahora, tanto Bustos como los hinchas esperan que el exjugador de Charleroi y Nantes continúe siendo vital para el equipo.

Cabe destacar que a Alianza Lima le restan siete partidos, 21 puntos en juego. Hoy, se ubica octavo con 20 puntos, a seis del líder Sport Huancayo, a quien aún deberá enfrentar, seguramente cuando el campeonato entre en receso por fecha FIFA (del 1 al 17 de junio).

“Veníamos un poco atrás en la tabla y necesitábamos entrar en el grupo que está en los 20 puntos. A algunos les quedan 15 unidades por disputar, a nosotros 21, y por eso era importante. Tenemos un plantel amplio, con muchos jugadores. Si bien algunos tienen poca participación, están listos para entrar y aportar”, dijo el técnico Carlos Bustos, tras ganarle a la Universidad San Martín.

Partido Torneo Fecha Hora Alianza Lima vs César Vallejo Liga 1 14/05 19:00 Alianza Lima vs Fortaleza Copa Libertadores 18/05 21:00 Deportivo Municipal vs Alianza Lima Liga 1 21/05 13:15 River Plate vs Alianza Lima Copa Libertadores 25/05 17:00 Alianza Lima vs Cienciano Liga 1 30/05 19:00 Binacional vs Alianza Lima Liga 1 19/06 15:30 Alianza Lima vs Ayacucho FC Liga 1 25/06 19:00 ADT vs Alianza Lima Liga 1 Por definir Por definir Sport Huancayo vs Alianza Lima Liga 1 Reprogramado Reprogramado

