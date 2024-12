Cuando Sporting Cristal anunció el fichaje de Santiago González para la temporada 2024, pocos imaginaron que terminaría siendo uno de los futbolistas más determinantes del plantel: disputó todos los partidos de la Liga 1 Te Apuesto, registrando 14 goles y 23 asistencias. El mercado de la Primera Nacional (Segunda División de Argentina) le funcionó de maravillas al cuadro rimense, por lo que para el 2025 también volverán a apostar por otro elemento del ascenso argentino: Misael Sosa, quien firmó por los próximos tres años.

Al igual que González, Sosa llega al Rímac proveniente del Deportivo Maipú, club que conservó el 50 % de los derechos económicos del futbolista. Esta contratación no se gestó recién en estas semanas, sino que es el resultado de un seguimiento del área de scouting a lo largo de toda su campaña con el ‘Botellero’. En ese sentido, ¿qué motivó a que ‘SC’ apunte seriamente por el ascenso argentino? ¿Qué factores influyen para que estos jugadores vean con buenos ojos mudarse a la Liga 1?

Competición Partidos Goles Asistencias Minutos jugados Primera Nacional 35 12 3 2698′ Copa Argentina 1 - - 1′

Los registros de Misael Sosa en la temporada 2024.

Misael Sosa disputó 36 partidos en su etapa en Deportivo Maipú. (Foto: Deportivo Maipú)

Un factor económico

La incorporación de Misael Sosa al plantel de Guillermo Farré nos habla de una predisposición de Sporting Cristal por apostar por mercados no tan convencionales para el fútbol peruano, considerando que para cualquier club de nuestro país es muy complicado traer a grandes figuras del continente. No solo están los ejemplos citados de la Primera Nacional de Argentina, sino también las acertadas contrataciones de Ignácio da Silva y Gustavo Cazonatti, quienes en su momento llegaron de la Serie B de Brasil.

En la temporada 2024 que ya terminó, la Liga 1 contó con futbolistas de más de cinco países de Sudamérica, siendo Argentina la que mayor número de elementos aportó, con más del 30 %; luego estuvieron Colombia, Uruguay, Ecuador, Brasil, entre otros. Esto también refleja que para los jugadores del país campeón del mundo, es más que atractivo venir al Perú. Los sueldos acá –en promedio– oscilan entre los 5 mil y 30 mil dólares mensuales, montos que en muchos casos superan lo que ellos podrían percibir si se quedan en sus ligas de origen.

Misael Sosa disputó el Torneo Federal A con Juventud Universitario. (Foto: Juventud Universitario)

Las diferencias de estas cifras se agrandan aún más si las comparamos con los salarios de la Primera Nacional. Según el Boletín 6400 de la AFA, se establece un sueldo mínimo de 284.900 pesos argentinos, es decir, poco más de 281 dólares o 1055 soles. Si revisamos el promedio, muchos futbolistas ganan cerca de 1 millón de pesos –988 dólares o 3705 soles–. Las montos varían según el club, ya que algunos cuentan con un presupuesto elevado gracias al apoyo de sus socios o incluso del gobierno local. Esto les permite ofrecer salarios que en ocasiones superan a los de algunos equipos de la Liga Profesional, incluyendo pagos en moneda extranjera.

Hay que considerar que los clubes de la Primera Nacional enfrentan altos costos operativos a lo largo de toda una temporada. Mantener un plantel competitivo para pelear por el ascenso implica una inversión significativa, a lo que hay que sumarle los costos de transporte por todo el país y los operativos de seguridad durante un partido. Todo esto con ingresos limitados provenientes de la AFA y los derechos televisivos, lo que dificulta aún más la gestión de estas instituciones.

Competición Partidos Goles Asistencias Minutos jugados Liga 1 34 14 23 2968′ Copa Libertadores 2 - - 167′

Los registros de Santiago González en la temporada 2024.

Santiago González se revalorizó en Sporting Cristal tras su gran temporada 2024. (Foto: Sporting Cristal)

Depor charló con Ezequiel Azcona, periodista que cubre la Primera Nacional para Radio Redonda Sport, quien explicó más este asunto. “Para los jugadores del ascenso, ir a un club grande de Perú que te abre la oportunidad, es mucho mejor que ir a un club chico de la Liga Profesional Argentina. El problema de la inflación en el país hace que los clubes no paguen bien, pues los sueldos se van devaluando conforme avanza el año. Por eso los jugadores prefieren ir a jugar al extranjero”, manifestó.

Asimismo, apuntó a que este factor económico está llevando a que poco a poco Argentina vaya perdiendo a elementos con capacidad de rendir en la máxima categoría. “Es una pérdida que muchos jugadores del ascenso terminen yéndose al extranjero, ya que los equipos de Primera División no les dan la oportunidad, algo que sí les ofrecen clubes de economías más estables. Hay mucha pérdida de materia prima de jugadores, pues uno que los ve semanalmente se da cuenta que están para clubes mucho más grandes que del ascenso”, remarcó.

Misael Sosa puede jugar como extremo o segundo delantero. (Foto: Deportivo Maipú)

Para Gustavo Grazioli, periodista de Página 12, La Nación y Clarín, la situación económica de los jugadores se agrava aún más en las categorías más inferiores del fútbol argentino. “Los sueldos no son elevados y llegar a fin de mes, con la economía que tenemos en este país, es cada vez más complejo. Hay muchos jugadores que manejan Uber o son recolectores de basura. La situación es realmente delicada en el ascenso, y el fútbol argentino no contempla eso, la realidad es esa”, opinó.

En esa línea, valoró que, pese a todo, jugadores como Misael Sosa puedan tener la oportunidad de destacar y tener un mejor futuro en el exterior. “Lo bueno es que ahora suceden este tipo de cosas, algo que antes era muy difícil; que un jugador de Primera Nacional o del ascenso pueda llegar a Perú, y así establecer parámetros económicos. Eso antes era difícil porque la comunicación era distinta, la forma de mostrarse era diferente y la forma de buscar a los jugadores también. Antes no había tanto scouting como ahora”, agregó.

Santiago González marcó 13 goles en 92 partidos durante su paso por Deportivo Maipú. (Foto: Deportivo Maipú)

Formados en la adversidad

Lo de Santiago González rompiéndola en Sporting Cristal no es el único caso reciente. Cusco FC, que clasificó a la Copa Sudamericana 2025, tuvo dentro de su columna vertebral a tres futbolistas provenientes de la Primera Nacional: Juan Tévez de Gimnasia de Jujuy, Nicolás Silva de Chaco For Ever e Iván Colman de Quilmes. Atlético Grau, que también tuvo una gran campaña de la mano de Ángel Comizzo y alcanzó un cupo a la ‘Suda’, tuvo en sus filas a Rodrigo Tapia que llegó de Mitre. Además, Lucas Cano, uno de los más regulares en Sport Huancayo, arribó al Perú desde Club Atlético Güemes.

Si nos vamos más atrás y buscamos otros ejemplos resaltantes, tenemos al de Bernardo Cuesta. El delantero es el segundo máximo goleador histórico de Melgar con 191 tantos, y llegó a Arequipa en el 2012 cuando salió de Tiro Federal a los 24 años. Está viviendo su cuarta etapa en el ‘Dominó' y para muchos ya es una leyenda del club. Por otro lado tenemos a Martín Pérez Guedes, quien en el 2021 dejó Gimnasia de Jujuy para sumarse a la San Martín y a partir de ahí escribir su propia historia en el fútbol peruano: en el 2022 quedó subcampeón con Melgar, pero fue con Universitario donde alcanzó la gloria con un bicampeonato (2023-2024).

Martín Pérez Guedes jugó en Gimnasia de Jujuy en la temporada 2020. (Foto: Gimnasia de Jujuy)

A partir de estos nombres citados, Ezequiel Azcona remarcó algo puntual sobre la formación de los jugadores que surgieron del ascenso argentino. “La Primera Nacional es un torneo muy complicado y complejo de jugar. Dentro de esa dificultad y desorden, hay competencia. Considero que cuando estos jugadores se van formando en un campeonato con tantas dificultades, si ya pasaron por ese grado de complejidad, están preparados para asumir otro tipo de exigencias cuando salen al exterior”, sostuvo.

En esa línea, agregó que los jugadores surgidos de la Primera Nacional está muy bien armados desde lo físico: “A mi parecer, la Primera Nacional tiene un fútbol más intenso y físico que la Liga Profesional, donde quizá se juega mejor. En el ascenso, al haber tanta intensidad, los jugadores se forman muy bien físicamente. Son jugadores que quizá les falte algún solvento futbolístico, pero que desde lo corporal tienen otro tipo de formación; eso lleva a que se adapten fácilmente a otros entornos, como puede ser al altura que hay en Perú”.

Bernardo Cuesta ha disputado 11 temporadas en Melgar desde que llegó en el 2012. (Foto: Liga 1)

Gustavo Grazioli remarcó este punto: “El ascenso es la mejor escuela para cualquier futbolista, porque atraviesan por diferentes contextos. Los campos no son iguales a los que utilizan clubes como River, Boca, Racing o Independiente. Más allá de algunas mejoras, el ascenso sigue teniendo sus cuestiones conflictivas en lo que es el césped, en lo que es la calidad de los botines de los jugadores, inclusive hasta las pelotas. Por eso, de ahí para adelante, todo lo que venga que sea mejor y bueno, los jugadores van a estar preparados para todo”.

Por último, el colega de Página 12 infirió acerca del espíritu amateur de estos jugadores, lo que les permite ver la competencia de otra manera cuando alcanzan debutar en Primera División. “Hay adversidades o presiones que un jugador del ascenso pasó antes de saltar a Primera División, que uno que debutó directamente en su club de la máxima categoría; las circunstancias para llegar ahí fueron diferentes. El jugador del ascenso hizo todo el caminito, y si los ves, juegan con un sentimiento por el fútbol, que quizás el jugador que ya hizo su debut directamente en Primera, no lo tiene”, sentenció.

Lucas Cano llegó a Sport Huancayo tras su paso por el Club Atlético Güemes. (Foto: Club Atlético Güemes)





