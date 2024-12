Luego de la finalización de la Liga 1 2024, en el que Universitario de Deportes se coronó bicampeón del fútbol peruano, las autoridades comenzaron a evaluar cambiar el formato de la competencia para la temporada 2025. El nuevo sistema mantendría los clásicos Apertura y Clausura, pero tendría una variación en la definición: los ganadores de los torneos solo clasificarían a semifinales; mientras que desde el tercer al sexto lugar del acumulado disputarían unos cuartos de final. En medio de la incertidumbre, Jean Ferrari, administrador del club ‘merengue’, dejó su opinión sobre las posibles modificaciones.

Otro cambio sería que, si un equipo se proclama ganador tanto del Apertura como del Clausura, no sería campeón automáticamente, sino que clasificaría directo a la final y esperaría por un rival. “Es ilógico que el ganador del Apertura y Clausura no sea campeón nacional de una, o que tengan directamente una semifinal y le des vida al que quedó sexto. Entonces, ¿para qué buscas salir ganador de un primer torneo si quedando sexto tienes la misma posibilidad? No tiene sentido”, dijo el dirigente ‘crema’ a GOLPERU.

“No te da absolutamente nada. Acá el tema es que si ganas el torneo, te de una posibilidad de una clasificación directa, porque por algo lo ganaste, por algo invertiste, por algo fuiste el mejor, pero acá no, al parecer porque tampoco sepamos exactamente cómo serían las reglas de este nuevo formato”, agregó el exjugador peruano de 49 años.

Finalmente, invitó a las autoridades a que le consulten su punto de vista. “Por eso prefiero evitarme la controversia y, claro, si en caso la Liga 1 o la Federación quiere llamarme para saber mi opinión, con toda la seguridad del caso para poder hacer un planteamiento y que se evalúe, porque al final nosotros no tenemos la varita mágica, pero lo que si hemos demostrado es que somos efectivos en lo que hacemos”, sentenció.

Fecha tentativa de la ‘Noche Crema’

En conferencia de prensa, Jean Ferrari habló sobre la construcción de un nuevo estadio (estará ubicado en Campo Mar), los refuerzos y todo lo relacionado al proyecto deportivo 2025. A su vez, el administrador del club merengue se refirió a la ‘Noche Crema’ y brindó el cronograma de los dirigidos por el técnico Fabián Bustos.

“El equipo está saliendo de vacaciones el 14 de diciembre. Hay que recordar que empezamos antes, nosotros no podíamos tener dos meses parados, por un tema de pérdida de forma. La alta competencia la tienes que tener operativa continuamente. Por eso, se dio una etapa de vacaciones iniciales. Se retomó para mantener la forma física principalmente de los futbolistas”, sostuvo.

“Regresan el 3 de enero. Entonces, tenemos como plazo máximo el 3 de enero, el inicio de pretemporada oficial. Seguramente habrá partidos amistosos, no muchos porque el campeonato estaría empezando el 23 de enero, y donde todavía no podemos mencionar la fecha exacta de la ‘Noche Crema’, porque no tenemos la fecha exacta del inicio del torneo. Tentativamente la ‘Noche Crema’ estaría haciéndose el sábado 18 de enero, pero es tentativa porque podría correr una semana más, dependiendo de lo que diga Liga 1″, agregó el administrador de la ‘U’.

Jean Ferrari ofreció la última conferencia del año en Universitario. (Foto: Universitario)

Los primeros movimientos de la ‘U’

El área deportiva, liderada por Manuel Barreto y en trabajo conjunto con Fabián Bustos, viene afinando los movimientos para no fallar en el armado de la plantilla, llámese salidas, préstamos, permanencias e incorporaciones. Respecto a esto último, de momento ya se oficializaron las llegadas de Paolo Reyna, César Inga, Miguel Vargas y Jairo Vélez. Con esto se aseguran variantes en los carriles –Inga puede jugar por tanto por izquierda como por derecha–, el arco y el mediocampo.

Sobre las salidas, ya se oficializó la baja de Nelson Cabanillas. En conferencia de prensa, Jean Ferrari destacó que es posible que jugadores como Marco Saravia y Diego Romero sean prestados a otros clubes. Sobre la situación del ecuatoriano Segundo Portocarrero, todavía están en conversaciones, pero es probable que no continúe para tener un cupo más de extranjero y se puede utilizar en un volante mixto para la próxima temporada.





