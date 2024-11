Mientras todo era festejos en Andahuaylas por el bicampeonato de Universitario de Deportes, Edison Flores no pudo contener su emoción y se dirigió a los hinchas con los ojos llorosos. “Muchas gracias a la hinchada, por todo el apoyo cuando tuve altibajos. Es duro, estas lágrimas son de alegría. Que disfruten y en los próximos días pensaré qué voy a hacer”, dijo en L1 MAX. Han pasado más de 20 días desde aquellas palabras y –de momento– no hay nada claro respecto al futuro del ‘Orejas’. Su préstamo finaliza en diciembre y eso significa que debería volver a Atlas. Sin embargo, desde México empezaron a soltar pistas sobre el devenir del atacante nacional para el 2025.

Recordemos que Edison Flores regresó a la ‘U’ a comienzos de junio del año pasado, como refuerzo para afrontar la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura. “De vuelta en casa. Con la ilusión de siempre y más ganas que nunca, vamos a trabajar para lograr el objetivo de todos”, manifestó previo a afrontar su tercera etapa en el club. La movida le salió bien a los de Ate, pues el nacido en Collique fue creciendo con el correr de las fechas y terminó siendo clave para Jorge Fossati, marcando un gol en los play-offs frente a Alianza Lima.

Edison Flores habló de su futuro en Universitario tras el bicampeonato. (Video: L1 MAX)

Ya en el 2024, aunque le costó ser regular y tuvo altibajos, Edison también fue importante para Fabián Bustos y cerró la temporada con 10 tantos –nueve por la Liga 1 y uno por la Copa Libertadores–, contribuyendo para que Universitario se corone bicampeón en el año de su centenario. El estratega argentino tiene la premisa de valorar mucho la conformación del grupo, por lo que tras conseguir el objetivo del ‘bi’ reveló su deseo de que siga siendo parte del plantel. “Lo quiero sí o sí, ojalá se pueda destrabar el tema”, comentó en una entrevista con GOLPERU.

Este respaldo de Bustos va en consonancia con lo dicho hace unas semanas por Manuel Barreto, director deportivo de la ‘U’, en diálogo con Fútbol Como Cancha: “Tengo un cariño tremendo por Edison. Es uno de los jugadores más inteligentes con los que me ha toca convivir. Sabe perfectamente qué es lo que quiere. Lo que acordamos con él es sentarnos a conversar”. En esa misma línea, este lunes Jean Ferrari fue más directo sobre el tema: “Él me respondió, ‘tú tranquilo, yo nervioso’. Así que, calculo que todo va a ir por buen camino y creo que vamos a tener ‘Orejas’ para rato”, comentó el administrador crema ante los medios de comunicación.

Competición Partidos Goles Asistencias Minutos jugados Copa Sudamericana 2023 2 1 - 64′ Liga 1 2023 15 6 1 781′ Copa Libertadores 2024 6 1 - 441′ Liga 1 2024 32 9 5 2151′

Los registros de Edison Flores en su tercera etapa en la ‘U’.

Edison Flores marcó 10 goles en la temporada 2024 con Universitairo. (Foto: Universitario)

Un futuro muy lejos de Atlas

Con todo este panorama, desde México informaron que Edison Flores no tiene lugar en Atlas y están buscando otro club para prestarlo nuevamente, pues todavía tiene contrato hasta finales del 2025. Según señaló Juan Manuel Figueroa de Medio Tiempo, el conjunto rojinegro tiene sus cupos de extranjeros cubiertos y no quieren complicarse más en la conformación del plantel. “Flores termina su préstamo con Universitario y busca nuevo equipo. En Atlas, la situación es un poco compleja, ya que es una posición que tienen ocupada y tienen la plaza de extranjeros llena”, explicó.

El reglamento de la Liga MX señala que los clubes pueden inscribir hasta nueve futbolistas extranjeros, pero solo pueden tener en campo a siete de manera simultánea. Atlas ya tiene a esos siete, por lo que tener de regreso a Flores significaría un gasto que en la institución de Guadalajara no están dispuestos a correr, sobre todo porque no tendrá chances de jugar. Asimismo, Figueroa señaló que Melgar podría ser el destino de Edison. “Flores no ingresa en planes de Atlas e intentarán cederlo, ya sea a un equipo mexicano o de Perú. Se habla de Melgar como una opción importante para que Edison pueda seguir manteniendo su carrera en su país”, comentó.

Edison Flores llegó a Atlas a mediados del 2022. (Foto: Getty Images)

Para contrastar esta información, Depor conversó con Elías Quijada, periodista y cronista de Atlas en Hi Sports TV, quien confirmó que en el cuadro mexicano no piensan mantener a Flores y ya vienen trabajando en una cesión. “Atlas ya no lo quiere, no tiene cabida en el primer equipo. En el club andan muy desesperados buscándole acomodo y todo hace indicar que Melgar sería su próximo destino. En caso no llegue a conseguir equipo, volvería a Atlas pero solo para jugar en la reserva, porque está claro que en el equipo principal no va a jugar”, manifestó.

Atlas quedó fuera de la Liguilla tras perder por 3-0 ante Tijuana en los Play-In, por lo que dentro de poco anunciarán la salida de Beñat San José de la dirección técnica. Así pues, el único escenario para que el ‘Orejas’ se quede en México es que el nuevo entrenador lo tenga en sus planes. “Podría ser que el nuevo técnico le dé una oportunidad. Cuando se haga oficial la salida de Beñat San José vendrá un nuevo comando técnico y habrá que esperar. La verdad es que yo no creo que eso suceda, porque la directiva ya le comunicó al jugador que no tendrá cabida en el primer equipo”, agregó.

El futbolista de 30 años llegó a Atlas en julio del 2022, donde en dos torneos cortos no fue capaz de ganarse la titularidad absoluta y apenas disputó 25 partidos. Según Quijada, su balance en el cuadro de Guadalajara es muy pobre. “Vino desde Morelia y en Atlas nunca demostró nada. Tuvo algunos chispazos de buen fútbol, pero le costó adaptarse al estilo de juego. Atlas siempre se ha caracterizado por ser un equipo muy defensivo, que se dedica a cerrar los espacios, precisamente así salió bicampeón hace un par de años”, argumentó.

Edison Flores no registra goles con Atlas. (Foto: Atlas)

Ahora que terminó su préstamo en Universitario, su regreso pasó por una rápida evaluación y otra vez decidieron prescindir de sus servicios. “La verdad es que nunca encajó en los esquemas, ni con Beñat San José ni con los otros entrenadores. Si bien en Perú acaba de salir bicampeón, acá solo tuvo chispazos y no fue el jugador rentable que todos esperaron. A los extranjeros siempre se les pide un extra, un plus en su rendimiento, pero él no fue capaz de darlo en el año que estuvo antes de volver al Perú. Sé que tiene un buen representante, así que va a terminar de conseguir equipo muy pronto”, aseveró.

Así están las cosas alrededor de Edison Flores. La única certeza que hay hasta el momento es que en México no lo quieren de vuelta, y están haciendo todo lo posible para encontrar un equipo adonde cederlo. Por lo que dijeron Fabián Bustos, Manuel Barreto y Jean Ferrari, en Universitario de Deportes son positivos y consideran que las conversaciones para su continuidad llegarán a buen puerto. A lo lejos, en Melgar también lo tienen en carpa según lo que señalan desde México. A pesar de que su 2024 fue muy irregular, el ‘Orejas’ es un jugador de la casa y en el cuadro crema lo valoran mucho. Veremos qué es lo que sucede en los próximos días.

Edison Flores lleva 25 partidos con Atlas. (Foto: Getty Images)





