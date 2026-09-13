Luis Ramos consoló a Gianfranco Chávez tras su error en la victoria de Universitario. (VIdeo: Fútbol en América / Foto: Getty Images)
Luis Ramos consoló a Gianfranco Chávez tras su error en la victoria de Universitario. (VIdeo: Fútbol en América / Foto: Getty Images)

En los exteriores del Estadio Alejandro Villanueva, cuando los jugadores de se disponían a retirarse, se acercó a . El delantero abrazó al defensor blanquiazul y le dedicó unas palabras tras el complicado momento que vivió durante el clásico. Chávez había quedado involucrado en el error que terminó siendo determinante en la derrota frente a Universitario. Pese a ello, Ramos no dudó en mostrarle su respaldo y acompañarlo luego del pitazo final. La escena fue captada mientras ambos jugadores se encontraban en el estacionamiento del estadio. El gesto del atacante reflejó el apoyo entre los integrantes del plantel tras un resultado doloroso para Alianza Lima. Ahora, el conjunto blanquiazul deberá pasar la página y concentrarse en sus próximos partidos del Torneo Clausura.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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