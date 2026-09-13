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¡Fuerzas, Gianfranco! Luis Ramos consoló a Chávez tras su error en la derrota del clásico
En los exteriores del Estadio Alejandro Villanueva, cuando los jugadores de Alianza Lima se disponían a retirarse, Luis Ramos se acercó a Gianfranco Chávez. El delantero abrazó al defensor blanquiazul y le dedicó unas palabras tras el complicado momento que vivió durante el clásico. Chávez había quedado involucrado en el error que terminó siendo determinante en la derrota frente a Universitario. Pese a ello, Ramos no dudó en mostrarle su respaldo y acompañarlo luego del pitazo final. La escena fue captada mientras ambos jugadores se encontraban en el estacionamiento del estadio. El gesto del atacante reflejó el apoyo entre los integrantes del plantel tras un resultado doloroso para Alianza Lima. Ahora, el conjunto blanquiazul deberá pasar la página y concentrarse en sus próximos partidos del Torneo Clausura.
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.