A lo largo de las entrevistas que a concedido Patricio Rubio, en los últimos días, ha dejado entrever su alegría por haber sido considerado por Mario Salas para sumarse al primer equipo de Alianza Lima. El delantero sabe que el cuadro blanquiazul es uno de los equipos más grandes de Perú y tiene la esperanza de destacar esta temporada para conseguir una convocatoria en la Selección de Chile.

En conversación con Full Deporte por Depor, Mario Salas destacó dos razones por las que decidió reforzar el ataque con un jugador como Patricio Rubio, delantero de 31 años que ya había tenía a su cargo en el Barnechea chileno.

“Una de las cosas por las que yo elijo a Patricio es porque es por su calidad de jugador y el entendimiento que tiene de nuestra forma de jugar, es un jugador que siempre he querido tener y después también es por el conocimiento que tenemos de Patricio porque entendemos que todo esto va a ser muy acelerado por eso es importante traer a alguien que conozcamos y que nos conozca porque el adaptamiento será más rápido”, señaló el estratega íntimo.

En la misma entrevista, el técnico chileno aseguró que aún no existe una fecha establecida para la llegada de Patricio Rubio a Perú. “Todavía no hay una fecha concreta, yo no me atrevo a decir una fecha porque la verdad es que especulamos, pero aún no hay nada claro”, señaló.

Cabe señalar que Alianza Lima no tendrá problemas para la inscripción de su refuerzo de cara a la Copa Libertadores, pero el delantero chileno arrastra una suspensión de dos fechas, por lo que se perderá el duelo ante Estudiantes de Mérida en Venezuela y el enfrentamiento ante Racing en el estadio Alejandro Villanueva.

VIDEO RECOMENDADO

Ejercicios en casa: rutina de pecho y tríceps

TE PUEDE INTERESAR