En el fútbol peruano, son pocos los jugadores que se atreven a confesar su hinchaje. De ese pequeño grupo, uno de los que habla con mayor franqueza es Erick Delgado. El actual portero de Cantolao nunca ha ocultado su amor por Sporting Cristal y ahora, en el programa Full Deporte por Depor, se animó a hablar sobre el presente dirigencial del cuadro rimense.

Y es que antes que la pandemia paralizara todo, uno de los últimos movimientos en el cuadro rimense fue el cambio de dueño. La empresa multinacional Backus-InBev traspasó sus acciones a Innova Sports, empresa nacional de gestión deportiva. Justamente, tras una pregunta del panel, el ‘Loco’ opinó sobre el Cristal del ‘ayer’ y el que es ahora.

“De los de ayer, yo estoy desde los Bentin, Noriega, yo crecí con esos señores. Les estoy muy agradecidos a ellos, porque me dieron lo más básico, cuando Cristal era una asociación civil, hay que estar agradecido por eso”, contó Delgado.

“Después vino una transición donde entró gente que también estaba identificada con Cristal, que hicieron cosas buenas hay malas, pero me identifico con los más antiguos donde antes importaba más el ser humano, la persona y lo futbolístico era lo tercero”, agregó.

Erick Delgado habló sobre la actualidad de Cristal en el programa 'Full Deporte por Depor'. (Depor)

“La transición creo que no han hecho las cosas mal. Cristal es un equipo ganador siempre lo ha sido , pero sí creo que se ha perdido un poco la esencia. (...) Yo nací en Cristal desde muy chiquito, siempre defendí el estandarte de Cristal. Si hay alguien que se hizo en Cristal e hincha de Cristal fui yo”, apuntó el portero.

Asimismo, Erick Delgado habló sobre la posibilidad de retirarse en Sporting Cristal. Y es que con 38 años, la decisión de colgar los chimpunes viene haciéndose cada vez más fuerte. “Siempre me propuse de chiquito llegar hasta los 40, pero voy a ver en ese momento, me plantearé si me duele el cuerpo, si tengo ganas de seguir tirándome al piso”, añadió.

“Lo pienso (el retirarse en Cristal), es más que un anhelo, ojalá se dé, habrá que conversarlo. Sí me ilusionaría”, aseguró el actual portero de Cantolao.

Cabe señalar que el cuadro del ‘Delfín’ enfrentará a Universitario de Deportes el 7 de agosto en el Estadio Nacional. Este partido marcará el regreso del fútbol peruano luego de varios meses de para.

