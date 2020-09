Alianza Lima ‘saboreó' una victoria después de varios meses se sequía, justo días previos a un duelo importante ante Estudiantes de Mérida, por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Pese a la inyección anímica, el técnico íntimo, Mario Salas, lo ve como una posibilidad para que se evidencie el estilo de juego que llegó a implantar.

“Hubo cosas bastante positivas en el partido contra Carlos Stein. Siento que lo fundamental, que no habíamos tenido los partidos anteriores y que debemos seguir demostrando, es la cantidad de tiros y jugadas de riesgo contra el rival. Eso es lo positivo. Este partido también nos deja mucho mejor parados para el duelo que tendremos contra Estudiantes de Mérida, el cual esperamos ganar”, sostuvo el ‘Comandante’ en conferencia de prensa.

No obstante, no considera que el triunfo en la Videna dé ‘calma’ al equipo por los puntos ganados. “Ese triunfo nos da tranquilidad, en el sentido del cómo jugaron, no tanto por el resultado. Y entendemos que si seguimos jugando de esta forma los resultados seguirán siendo positivos”, manifestó.

El próximo duelo que tendrán los íntimos será crucial, más allá del resultado, por la visualización del trabajo de Salas. “Debemos seguir mejorando nuestro momento defensivo en algunos conceptos y algunos principios que se mostraron en el último partido, así como en los anteriores, por lo que solo queda perfeccionarlos. [...] Nosotros solo pensamos en ganar el miércoles, no en las estadísticas. Ese es nuestro único objetivo.”, indicó el ‘Comandante’.

Alianza Lima tendrá plantel completo

Mario Salas también se refirió a la disponibilidad de jugadores con los que contará para el apretado calendario de partidos que tendrá Alianza Lima (Copa Libertadores y Liga 1), ya que para esta convocatoria a la Selección Peruana, no hubo ningún llamado del club íntimo.

“Siempre he dicho que me encantaría tener muchos jugadores convocados a sus selecciones, por el plantel tan variado que tenemos, y ese es el objetivo que tienen cada uno de ellos y que también debemos tener como club. Eso es lo que nos queda pendiente. Ahora, dentro de todo lo que se ha dado en esta coyuntura, creo que es una ventaja poder disponer de todos los jugadores”, sentenció.

