Ya sin la Copa Libertadores de por medio, Alianza Lima no tiene excusas para no competir hasta el último partido por llevarse el Torneo Clausura –el sábado derrotó por 2-0 a Alianza Atlético y mantuvo su puntaje perfecto en dos jornadas–. Con Universitario de Deportes, Melgar y Sporting Cristal como los principales candidatos para luchar por el título nacional, en tienda blanquiazul son conscientes de que necesitan ajustar todas las tuercas posibles de su 3-5-2 para que nada les falle en esta segunda etapa de la temporada. En ese sentido, la llegada de Matías Succar explica algunas de las necesidades de Alejandro Restrepo en cuanto a materia ofensiva, comprendiendo que, más allá de las ocasiones que puedan generar sus mediocampistas, su equipo requiere de delanteros con la capacidad de capitalizar dichas acciones.

En el proyecto deportivo establecido a inicios de años, estaba planteado que Cecilio Waterman y Pablo Sabbag fueran los abanderados en ataque, con Hernán Barcos como una pieza de recambio y Víctor Guzmán viniendo desde más atrás debido a su poca experiencia –tiene 18 años y sigue siendo un proyecto a largo plazo–. Sin embargo, el recrudecimiento de la lesión en el tobillo del ‘Jeque’, provocado en su participación en la Copa Asiática de Naciones con Siria, modificó los planes de Restrepo y nuevamente tuvo que aparecer la determinación del ‘Pirata’.

El argentino es como el buen vino. A pesar de sus 40 años, se adueñó de la titularidad y no paró hasta convertirse en el goleador del equipo la presente campaña, con 11 tantos en la Liga 1 y otros dos en la Copa Libertadores. No obstante, en Alianza Lima temen caer en la ‘barcosdependencia’ si sus acompañantes no están en su sintonía, tal como pasó con Waterman y Jeriel de Santis –uno de los que llegó para afrontar la lesión de Sabbag–. Así pues, la misión de Matías Succar será cambiar la dinámica ofensiva en La Victoria y quitarle un dolor de cabeza a Alejandro Restrepo en el Torneo Clausura.

Torneo Partidos jugados Goles Asistencias Liga 1 2024 16 4 2 Liga 1 2023 33 11 2 Liga 1 2022 17 3 0

Los registros con los que Matías Succar se despidió de Mannucci.

Matías Succar llegó a Mannucci a mediados de la temporada 2022. (Foto: Getty Images)

Goles son amores

Aunque Hernán Barcos sigue haciéndose cargo de los goles en Alianza Lima –ayer le marcó un doblete a Alianza Atlético–, hay un dato revelador que grafica la preocupación que existe respecto a los juegan junto a él o están en el banquillo como alternativa. Quitando los tantos que firmó el cordobés en partidos oficiales, tenemos que remontarnos al 18 de abril para hallar una anotación de otro delantero del actual plantel blanquiazul: el que marcó Cecilio Waterman en el 3-0 sobre Sport Boys. Si bien el 29 de mayo Kevin Serna contribuyó con un tanto en la derrota por 3-2 ante Fluminense, este ya no pertenece al equipo tras su reciente transferencia al conjunto brasileño.

Además, pese a que solía hacer dupla con Barcos, Serna llegó a Alianza Lima para jugar más por banda que cerca al área, una decisión que Alejandro Restrepo corrigió sobre la marcha. Aquí es en donde entra a tallar Matías Succar, quien en el Torneo Apertura anotó cuatro goles con Carlos A. Mannucci y cerró la temporada pasada con 11 dianas en la Liga 1. Estamos hablando de 15 anotaciones en el último año y medio, un registro valioso más que valioso para la urgencia que hay en tienda ‘íntima’. Además, sus recursos son variados: responde muy bien de cabeza, con remates de primera intención y desde el punto penal.

Si revisamos los otros nombres, se entiende el porqué de tal premura por conseguir goles. Aunque comenzó marcando tres tantos en las cuatro primeras fechas del Apertura, Cecilio Waterman se quedó en cinco y no aparece desde abril. En el caso de Víctor Guzmán, apenas gozó de 50 minutos entre Liga 1 y Copa Libertadores. Jeriel de Santis, por su parte, no estuvo a la altura del reto e incluso tuvo pasajes en donde se perdió goles increíbles, por lo que se marchará prestado a otro club. Finalmente hay poco que decir de Pablo Sabbag, quien frente a César Vallejo acumuló sus primeros 20′ en la temporada.

Jugador Partidos jugados Minutos jugados Goles Asistencias Hernán Barcos 23 1611′ 13 3 Cecilio Waterman 18 1305′ 5 1 Jeriel de Santis 12 376′ 0 2 Víctor Guzmán 5 50′ 0 0 Pablo Sabbag 2 79′ 0 0

Los registros de los delanteros de Alianza Lima en el 2024.

Hernán Barcos ha cargado con la responsabilidad goleadora en Alianza Lima. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Más que un ‘9’

El 3-5-2 de Alianza Lima requiere de dos delanteros con mucha participación en el juego y que no solo se dediquen a fijar a los defensores rivales. Por su experiencia y calidad, Hernán Barcos tiene la capacidad de recogerse para entrar en contacto con el balón y darle continuidad a la gestación de las jugadas, apoyándose en los volantes ofensivos. Eso genera un espacio que debe ser ocupado por su acompañante de turno, quien debe estar habituado a marcar diagonales y saber jugar a las espaldas de los centrales.

Si bien en gran parte de su paso por Carlos A. Mannucci jugó como único punta en un 4-3-2-1, en el último tiempo, desde la llegada de Milton Mendes al banquillo tricolor, Matías Succar tuvo la oportunidad de acomodarse con otro atacante en el 3-5-2 del estratega brasileño. En ese contexto, el zurdo respondió con un gol y una asistencia en la recta final del Torneo Apertura, pese a que terminó perdiendo la titularidad en las últimas jornadas. Su estilo de juego le permitió ser un apoyo más para los volantes y carrileros, recostándose por las bandas si así lo pedía el contexto.

Eso sí, hay que considerar que en Alianza Lima tendrá un panorama distinto. Jugando en Mannucci, con un plan más defensivo y lejos del arco rival, tenía que recorrer muchos metros para generar peligro o se desgastaba persiguiendo a los defensores rivales. Ahora la situación cambiará para él con los ‘Íntimos’, siendo este un equipo más propositivo y con la obligación de ganar bajo otra premisa. Viendo su rendimiento en circunstancias más complejas, Succar podría potenciar sus características bajo la dirección técnica de Alejandro Restrepo.

Los mejores goles de Matías Succar con Mannucci. (Video: GOLPERU / L1 MAX)

Competencia sana, nunca mejor dicho

Con esta contratación, Alianza Lima tendrá en total cinco delanteros para dos puestos en el 3-5-2: Hernán Barcos, Cecilio Waterman, Pablo Sabbag, Víctor Guzmán y Matías Succar. Aunque en otra situación parecería una sobrepoblación de atacantes, sobre todo si consideramos que la directiva sigue trabajando en el fichaje de Kevin Quevedo para añadirlo al abanico de opciones, esto tiene una explicación de por medio. No solo se trata de reforzar al plantel y hacerlo más competitivo, sino de las dudas que existen sobre la respuesta que puedan dar Waterman y Sabbag después de recuperarse de sus respectivas lesiones.

Además de lo que vivió el ‘Jeque’ con su tobillo a inicios de año, Cecilio tuvo una lesión muscular con la Selección de Panamá que lo llevó a perderse la Copa América. Pese a que ambos han estado a disposición de Alejandro Restrepo en el arranque del Torneo Clausura y lucen recuperados de sus molestias, los problemas físicos que arrastran no estarían resueltos del todo y podrían sufrir recaídas en cualquier momento, según la información dada en L1 Radio. Asimismo, la citada fuente ahondó más en la situación de Sabbag y apuntó a que su caso sería crónico.

Este escenario le da a Matías Succar muchas posibilidades para pelear por la titularidad, ya que físicamente está impecable. Alianza Lima ha hecho una apuesta grande al pagar su clausula de rescisión por el 80 % de su pase y un contrato hasta diciembre del 2027. Sus 25 años le permiten pensar en grande, dado que si la ‘rompe’ ahora o en algún torneo internacional de la próxima temporada, sus chances de volver a emigrar crecerán –ya pasó por Austria y República Checa–. Ni qué decir de la oportunidad de continuar en la órbita de la Selección Peruana –estuvo en la lista preliminar de Jorge Fossati para la Copa América–. Los victorianos han sumado a un gran futbolista, pero a partir de ahora le tocará responder en el campo de juego y asumir la exigencia de estar en un club grande.

Equipo Partidos jugados Goles Asistencias Deportivo Municipal 51 14 7 Unión Comercio 25 5 1 LASK Amateure 11 1 0 LASK Linz 1 0 0 FK Treplice B 7 1 0 FK Treplice 13 1 0 Carlos A. Mannucci 66 18 4

Los registros de Matías Succar a lo largo de su carrera.

Matías Succar firmó por Alianza Lima hasta diciembre del 2027. (Foto: Liga 1)





