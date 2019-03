Alianza Lima: "Mauricio Affonso no está competitivo", anunció Miguel Ángel Russo [VIDEO]

Alianza Lima pierde a su goleador una fecha más de la Liga 1. Miguel Ángel Russo anunció que Mauricio Affonso está descartado para visitar a Ayacucho FC y todo indica que su lesión lo marginará por un tiempo más del Torneo Apertura.

" Mauricio Affonso no está competitivo, lo vamos cuidando porque son lesiones rebeldes y hay que tomarse el tiempo necesario. Lo sufrimos porque es un delantero de área y es importante para nosotros, pero el tema es no apurarlo", dijo el entrenador blanquiazul.

Alianza Lima vs. Universitario de Deportes: ¿Cuándo y dónde se jugará el primer Clásico de la Liga 1?



Mauricio Affonso tiene una lesión en el tobillo izquierdo pero no será el único jugador que se perderá el partido por la fecha 6 del Torneo Clausura. Rodrigo Cuba también será baja por un desgarro y estará fuera de las canchas por dos semanas.

Miguel Ángel Russo también habló del partido del fin de semana ante Ayacucho FC y de jugar en la altura. "La altura es normal y habrá que jugar. Todos los rivales son de cuidado porque jugar con Alianza Lima es normal que estimule", dijo.

El DT de Alianza Lima sí expresó su molestia por las expulsiones. "Hay que empezar con 11 y terminar con 11, no podemos darle ventajas a nadie", señaló.

"No se pueden perder jugadores por actitudes infantiles. El problema de ellos es que terminan perdiendo el puesto, es una ecuación muy simple, no es tan difícil. No es tanto hablar es ejecutar, el que comete reiteradas ocasiones pierde el lugar. Eso está en ellos. Yo pido criterio futbolístico, más paciencia y tranquilidad. Hay que calmar las ansiedades esto es simples, es un juego", afirmó.

