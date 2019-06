Se queda en el corazón de Alianza: Mauricio Affonso se despidió de blanquiazules con emotivo mensaje [FOTO]

Mauricio Affonso confirmó su alejamiento de Alianza Lima con un emotivo mensaje de despedida, en el que agradeció el apoyo recibido desde su llegada al elenco blanquiazul, donde se ganó el cariño del hincha a punta de goles.

El delantero uruguayo utilizó su cuenta de Instagram para dirigirse al club íntimo, así como a los hinchas, donde expresó su agradecimiento, su cariño y nostalgia por el tiempo compartido en los camerinos de Matute, así como en las giras de Alianza.

"Hoy me despido de Alianza Lima muy contento de haber pasado por un club tan grande como Alianza. No tengo más que palabras de agradecimiento con los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, funcionarios y a toda la hinchada que siempre nos acompañó en todo momento con victorias y derrotas. Gracias por todo el cariño que me han demostrado, ¡los voy a recordar siempre!¡Hasta pronto! Arriba Alianza", publicó.

Mauricio Affonso se despidió de blanquiazules con emotivo mensaje. (Foto: Instagram) Mauricio Affonso se despidió de blanquiazules con emotivo mensaje. (Foto: Instagram)

Días previos, Affonso dio a conocer la propuesta extranjera que lo llevaría por tierras foráneas. "La posibilidad de irme está, llegó la oferta hace unos días. Es lindo para mí y también para alianza, por el ingreso que va a tener. Estoy esperando que en estos días se termine de confirmar para ver si mi salida se da. No sé si estaré el fin de semana. Lo estamos viendo con el club", sostuvo.



El club intimó fue recíproco con el delantero, al dedicarle emotivas palabras a una de las grandes figuras del club blanquiazul. A través de sus redes sociales, Alianza Lima le dedico un sentido mensaje de despedida.

"¡Gracias no parece suficiente! Esperamos que en este nuevo rumbo que tomas, brilles siempre como lo hiciste aquí, en nuestro club. Te deseamos lo mejor 'Tanque', nos quedamos con todos tus goles y la valiosa calidad de ser humano. ¡Gracias, Mauricio!

#ArribaAlianza", publicaron.

