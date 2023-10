Alianza Lima no tuvo una buena presentación este sábado en Matute y el empate sin goles ante ADT dejó disconformes a los hinchas, algo que se vio reflejado en los silbidos y cánticos tras el pitazo final. Christian Cueva fue uno de los señalados por los fanáticos ‘blanquiazules’, por lo que Mauricio Larriera fue consultado al respecto durante la conferencia de prensa post partido. El entrenador uruguayo respaldó a su futbolista y espera que pueda recuperar su mejor nivel, ya que considera que la Selección Peruana lo necesita.

‘Aladino’ ingresó por Jesús Castillo a los 60 minutos del segundo tiempo con la finalidad de darle juego al equipo en el mediocampo, buscando una mejor conexión con los delanteros para generar situaciones de gol en el arco protegido por Ignacio Barrios. No obstante, el rendimiento del ‘23’ dejó mucho que desear, lo cual se vio reflejado en el enojo de los asistentes en el estadio Alejandro Villanueva.

Por consiguiente, Larriera consideró que lo que le sucede a su futbolista es algo muy especial, pues durante la semana entrena con normalidad y se muestra muy bien. Asimismo, deseó que pueda recuperar su mejor nivel, ya que no solo Alianza Lima lo necesita, sino también la ‘Blanquirroja’. “El caso de Christian es bien particular. No logra ser el Cueva que todo el mundo conoce, pero se está entrenando, hay que seguir trabajando con él. Yo creo que el Perú lo necesita”, sostuvo.

Por otro lado, en lo concerniente al partido, el ‘charrúa’ consideró que tuvieron un partido muy complicado y eso se debió a que todavía no pueden mostrar el estilo de juego que quieren imponer. Eso sí, reconoció el trabajo que hizo ADT para hacerse fuerte y llevarse un punto de Lima. “Ha sido complicado tratar de alinear el estilo que queremos darle al equipo con los resultados y lo hemos llevado en paralelo, por momentos ha sido fluctuante. El primer tiempo fue complicado, hubo una sola situación de gol de Peruzzi. ADT controló por momentos y nosotros fuimos imprecisos, fue un primer tiempo bastante malo”, añadió.

Además, valoró la mejoría que tuvieron en la etapa complementaria: “En el segundo tiempo aparece más el estilo que queremos. Ese estilo no es para gustar, es para ganar. En el segundo tiempo hubo pasajes de una forma de jugar que es la que estamos buscando y otros momentos fueron a corazón, a impulso. Nos acercamos y apareció el juego del equipo que queremos”.

Finalmente, al igual que con Christian Cueva, Mauricio Larriera le brindó todo su respaldo a Gabriel Costa, quien también fue otro de los señalados por la hinchada en sus cánticos. Según el entrenador de los ‘Íntimos’, ve cosas positivas en su delantero y que desde su llegaba ha ido creciendo constantemente. Además, pidió a los seguidores ‘blanquiazules’ que sean pacientes en esta recta final del campeonato, donde ya están instalados en la final.

“Yo veo distinto a lo que ven todos y no veo una involución para nada desde que llegamos, he visto también rendimiento fluctuante, futbolistas que en un partido andan mejor y en otros no tanto. Hay que tener en cuenta que lo que más deseamos es darle continuidad a un equipo para que haya un estilo de juego. Hay que hacer duelo un ratito pero no podemos olvidar que somos finalistas y todavía no se juegan el resto de partidos y tenemos que estar unidos como siempre”, puntualizó.

Christian Cueva no registra goles con Alianza Lima en este 2023. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)





¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de este empate por 0-0 ante ADT, Alianza Lima volverá a jugar la próxima semana cuando visite a Deportivo Garcilaso por la décima novena jornada del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Si bien dicho compromiso todavía no está programado, se sabe que se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de Liga 1 MAX, mientras que en streaming se podrá ver por Liga 1 Play.

Debido a que los ‘blanquiazules’ se mantienen en la pelea por el título nacional, es de suma importancia que logren dar el golpe en Cusco. Recordemos que la última vez que ambos conjuntos se vieron las caras fue por el Apertura, con triunfo victoriano por 3-2 con goles de Hernán Barcos (2) y Aldair Rodríguez; Jonathan Betancourt y Santiago Giordana anotaron los tantos del descuento para el ‘Garci’.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO