La razón por la que ambos no formaron parte de las primeras cuatro fechas de las clasificatorias es sencilla: el técnico considera que no están en su plenitud física y futbolística . Además, Reynoso entiende que cuenta con varias opciones en sus respectivos puestos, por lo que no los ha considerado hasta el momento. Sin embargo, Perú careció de inventiva, elaboración y fútbol desde que empezó la competencia, virtudes que Cueva y Flores poseen. La intención es revertir el presente de la selección en las Eliminatorias y ambos jugadores son alternativas que están a disposición si el comando técnico así lo requiere.

Cueva, por ejemplo, es un volante creativo que todos conocemos. Posee buen fútbol, gambeta e inventiva. Asimismo, ya sabe lo que es jugar Eliminatorias, por lo que su experiencia pesa dentro del grupo. No obstante, su estado físico no es el mejor y esa fue la razón principal por la que Reynoso no lo convocó. El técnico optó por otras opciones, como Christofer Gonzales, Sergio Peña, Jairo Concha y Piero Quispe, aunque los dos últimos no jugaron todavía. Es más, André Carrillo también ocupó la posición de ‘Aladino’, como un volante de creación, a fin de darle juego y movilidad a la bicolor; pero sin éxito.

Por otro lado, Flores se ha desempeñado en la selección como volante por izquierda, haciendo el recorrido por la banda o asociándose para la elaboración de juego. Solía juntarse con Cueva, Yotún o Trauco en la ‘era Gareca’; pero su presente tampoco es el mejor. ‘Orejas’ intentó ganar continuidad en Universitario, donde alternó algunos partidos a fin de ser convocado por Reynoso; sin embargo, tampoco lo llamaron. El técnico de la bicolor consideró en esa posición a Marcos López, Bryan Reyna, Franco Zanelatto y hasta Andy Polo (perfil cambiado); aunque ninguno ha podido convencer.

¿Reynoso debe convocar a Cueva y Flores?

Cueva (31) y Flores (29) son jugadores de buena técnica, inventiva y recordados por lo que hicieron en la selección; pero su presente los aleja de ser considerados por Reynoso. No es verdad que el ‘Cabezón’ no tenga opciones en sus posiciones, sino que los jugadores que tiene no poseen las mismas características de Christian y Edison . En el lugar de ‘Aladino’, futbolistas como Quispe o Concha ofrecen un juego similar al de él y tienen mucho por demostrar, solo les falta la oportunidad. En el caso de ‘Orejas, en cambio, ya el DT probó con Zanelatto y Reyna, quienes tienen un corte más vertical y encarador.

Reynoso ya dijo que quiere en su selección a jugadores que estén al 100% físicamente, y esa condición no la cumplen Cueva ni Flores. Bajo ese panorama, se dificulta que ambos vuelvan a la bicolor en noviembre ante Bolivia y Venezuela, pero también es un reto que deben asumir si desean jugar las Eliminatorias. Sea como fuere, recuperar su mejor versión no solo les servirá a ellos y sus respectivos equipos, sino también a Perú, porque el universo de futbolistas crecerá y las opciones del técnico para armar su equipo también. Con ellos en el equipo, la selección jugaba de otra manera. La pelota también está en su cancha.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR