Alianza Lima: ¿Maximiliano Lemos se despidió del club?

Maximiliano Lemos publicó un mensaje en su cuenta de Instagram con sabor a despedida. El jugador terminó contrato con Alianza Lima y su continuidad se puso en suda con la salida de Pablo Bengoechea y la llegada de Miguel Ángel Russo.

"Fin de un gran año, me llevo mucho aprendizaje. Agradecido AL", fue la publicación del volante, la misma que acompañó con fotos de su paso por el club de La Victoria.

Horas antes Gustavo Zevallos, gerente de Alianza Lima, no confirmó la salida del jugador pero sí puso en duda la continuidad del volante quien llegó a pedido de Pablo Bengoechea.



"Lo de la continuidad de algunos jugadores lo tiene que ver directamente el técnico. Aún no hay una definición sobre Lemos, no puedo dar claridad porque me parece que es un tema a conversar con el entrenador.

Alianza Lima: el mensaje de Maximiliano Lemos

