Alianza Lima: ¿Maximiliano Lemos renovará con los íntimos?

Lo costó encontrar un lugar en el equipo de Pablo Bengoechea , pero conforme fueron pasando los meses, el uruguayo Maximiliano Lemos fue ganando confianza y al final fue titular en Alianza Lima.

Su mejor recuerdo fue el golazo que le anotó a Sporting Cristal, pero sabe que no cumplió con las metas. Por eso sueña con el regreso para cobrarse una revancha.

“Me voy con la espina de no haber podido ganar el título. Todavía no me dijeron si volveré. Espero haber colmado con las expectativas y regresar”, dijo Maximiliano Lemos.

El ‘Maxi’ jugó 37 partidos, anotó 3 goles y tuvo ocho asistencias. La administración ahora analiza su renovación de contrato. “Ojalá se dé. Por ahora a seguir esperando” agregó el ex volante de Juventud Las Piedras y Villa Teresa, de la Segunda de Uruguay.

Alianza Lima tiene el reto de realizar una buena campaña en la Copa Libertadores. Los íntimos integran el Grupo A junto a River Plate y el Inter de Paolo Guerrero, además esperan a otro rival que podría ser el Sao Paulo de Brasil.