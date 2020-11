Una buena en Alianza Lima. La Comisión Disciplinaria de la FPF decidió imponer una sanción de 2 fechas de suspensión y una multa de 0.25 de UIT para el jefe de seguridad del equipo blanquiazul, Augusto Arroyo, por el ingreso de hinchas al Alejandro Villanueva en la previa del encuentro contra Melgar, válido por la Fase 2 de la Liga 1.

Sin embargo, el castigo de parte del organismo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) originó que los arequipeños alcen su voz de protesta, pues consideran que no solo debería castigarse a la persona encargada de la seguridad del cuadro de La Victoria, sino también a la institución, la misma que -según indican- no debieron presentarse al partido por poner en riesgo a sus futbolistas.

Ante ello, el abogado de Melgar confirmó que se está evaluando la posibilidad de apelar la decisión de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“Están sancionando al empleado directamente y no al club. Estamos evaluando si vamos a apelar con los representantes del club, todavía no tengo una respuesta definitiva sobre eso. El partido no se debió haber jugado, eso es lo que establece el reglamento. Lo que estábamos pidiendo era la pérdida de los puntos de Alianza Lima. Hoy debo tener una respuesta sobre si habrá apelación o no”, sostuvo Bruno Olcese en diálogo con Ovación.

En Alianza Lima solo piensan en sumar

Daniel Ahmed sabe que es el encargado de sacar a flote a Alianza Lima, por lo que resaltó la importancia de sumar lo más que se pueda en estas últimas jornadas que restan de la Fase 2 de la Liga 1, en pro de mantener en la Primera División.

“El fútbol es un tema anímico, es parte del juego y hay que superarlo. Hay que saber qué es lo que está pasando para poder solucionarlo. Los jugadores saben que tienen la capacidad para superarlo. Nuestro objetivo es sacar puntos para tener tranquilidad necesaria. Los partidos se preparan para sumar y es lo que va a buscar Alianza Lima en cada partido”, señaló el técnico argentino en conferencia de prensa.

