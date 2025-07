Justo cuando en La Victoria ya estaban alistando los festejos para recibir Fiestas Patrias con un triunfo de Alianza Lima, Miguel Agustín Graneros puso por delante toda su calidad y capitalizó un error defensivo de los íntimos para darle el empate definitivo a Alianza Atlético (1-1), enmarcando su gol con una exquisita definición por encima de Guillermo Viscarra. No fue un tanto cualquier, pues siempre hay un sabor especial anotar un tanto ante un grande y en su casa, con el Estadio Alejandro Villanueva lleno.

Horas después de rubricar su tercer gol a Alianza Lima en lo que va de la temporada –también le marcó por partida doble en el Torneo Apertura–, Graneros charló con Ovación y dio a conocer su sentir después de haberse robado un punto de Matute, con sabor a triunfo por el contexto y el rival que estuvo enfrente. “Siempre es distinto por la repercusión que tiene, por cómo se vive el partido, por jugar a estadio lleno, siempre tiene un condimento especial”, sostuvo.

Miguel Graneros, que ya registra nueve goles en lo que va de la temporada, es ambicioso y sabe que estar en un equipo como Alianza Atlético implica no achicarse y ver a los grandes a la misma altura. Por eso, valoró el empate ante Alianza Lima recordando que a lo largo de la campaña ya le ganaron a Sporting Cristal en Sullana y a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental.

“Nunca me iría satisfecho con un empate, yo quiero ganar siempre, pero hay que ser consciente de la situación, contra Alianza de visitante. Sabíamos que no era fácil pero también que lo podíamos ganar, como le ganamos a Universitario, a Sporting Cristal y a Alianza en el Apertura. No era una cosa imposible y no nos vamos satisfechos del todo”, agregó.

En medio de su análisis, el ariete de 29 años hizo hincapié en cómo Alianza Atlético asimiló el primer golpe de Alianza Lima, luego del zapatazo de Guillermo Enrique desde la derecha. “Me sorprendió porque si bien ellos tenían aproximaciones, no tuvieron una jugada clara de gol. Fue un golazo, vi después la repetición y como dobla la pelota fue impresionante, nos sorprendió, pero el grupo se pudo reponer”, añadió.

Miguel Graneros registra nueve goles en la Liga 1 2025. (Foto: Liga 1)

Respecto a su golazo a Guillermo Viscarra, Graneros aseguró que utilizó su memoria para saber cómo definir ante la salida del boliviano, recordando un tanto que le marcó a ADT en el Torneo Apertura. “Ya había hecho un gol así contra ADT y lo tenía en la cabeza, había que animarse, gracias a Dios me salió bien”, acotó.

El argentino mira con optimismo lo que se le viene a Alianza Atlético en el Torneo Clausura, pues en el primer semestre supieron robar puntos importantes en condición de visitantes. De esta manera, esperan competir en los primeros lugares y, en medio de eso, asegurar una clasificación a un certamen internacional. “Fuimos uno de los mejores visitantes del Apertura, para nada mezquinamos el juego o el ataque, somos muy sólidos en defensa, pero el ataque no lo resignamos nunca”, comentó.

“No hay que quedarse pensando en que hicimos un buen Apertura, si bien es algo que nadie nos va a sacar, pero tenemos que ir por el Clausura y pelear por el torneo internacional que tanto quiere el pueblo de Sullana y que sería un gran premio para lo que viene siendo el año”, aseveró.

Miguel Graneros le ha marcado tres goles a Alianza Lima en la temporada 2025. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Atlético?

Luego de empatar por 1-1 con Alianza Lima, Alianza Atlético volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 1 de agosto desde las 3:15 p.m. y se disputará en el Estadio Campeones del 36.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

