Miguel Ángel Russo rompe su silencio y le da con palo al futbolista peruano 

Ha pasado menos de un mes del día que Miguel Ángel Russo le dijo adiós a Alianza Lima. Y, hoy, el técnico argentino decidió romper con su silencio para explicar con detalles sobre su salida del cuadro blanquiazul, tras quedar eliminado de la Copa Libertadores.

“Es que resulta difícil cambiar estructuras cuando uno tiene una manera de concebir al fútbol. El fútbol peruano necesita transitar por una etapa de mayor profesionalización, que sé que lo van a conseguir en el tiempo, pero para ello necesitan de todas las partes”, respondió Miguel Ángel Russo en La Capital.

Es preciso señalar que otro de las razones que motivaron la salida de Miguel Ángel Russo fue la tensa relación que tuvo con los jugadores. Inclusive, el estratega se atrevió a criticar a sus futbolistas en plena conferencia de prensa tras la derrota ante Internacional.

“Fue rarísimo porque nunca me pasó [con relación a Alianza Lima]. Al club lo compró un grupo que me ofertaba el doble del dinero para que me quedara, pero ya había tomado la decisión y quienes me conocen saben que cuando decido no modifico porque fue la conclusión de un análisis exhaustivo”, agregó.

Por otro lado, Alianza Lima se reunirá con Pablo Bengoechea, en las próximas horas, para cerrar su fichaje con miras al Torneo Clausura. El uruguayo es el ‘plan A’ que manejan los íntimos.

