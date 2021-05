Sporting Cristal tiene poco por celebrar y mucho por mejorar tras clasificar a la Copa Sudamericana como tercero del grupo F de la Libertadores, señaló Roberto Mosquera, quien se mostró golpeado por la derrota que se llevó su equipo este martes ante Sao Paulo y prometió trabajar en la efectividad de sus dirigidos.

La caída por goleada en el Morumbí “duele”, pero “en lo momentos más duros es cuando más se aprende”, aclaró el técnico rimense. “He aprendido más cuando no me ha ido tan bien, porque tienes que redoblar tu inteligencia, tu capacidad, tu fuerza anímica”, indicó Mosquera en la conferencia de prensa posterior al 3-0 que sufrió el conjunto bajopontino en su visita al ‘Tricolor’ paulista.

“El fútbol peruano hace algunos años no da la tabla a nivel internacional, pero creo que hemos estado a la medida. Si bien hemos necesitado de otros resultados para ir a la Copa Sudamericana, este es un equipo joven que busca madurar”, valoró el entrenador de los celestes desde Brasil.

La tarea ahora es buscar revancha desde los octavos de final de la Sudamericana, apuntó Roberto Mosquera. “Tenemos una deuda internacional y soy el primer responsable. Intentaremos lavarnos la cara en la Copa Sudamericana. Debemos prepararnos más para dar una mejor imagen. En algunos partidos en los que merecimos más, pero el fútbol tiene estas cosas, no hay medidas tintas”, declaró.

“No soy de pedir disculpas por solo anotar dos goles. Tengo cuadro delanteros, los cuatro quebrados y las posibilidades que tuvimos, no la metimos. Me haré cargo de eso y solucionarlo en la Sudamericana”, sentenció.





