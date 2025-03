Sin buscar excusas, pero pegándose a la realidad, el entrenador de Alianza Lima, el argentino Néstor Gorosito, salió en defensa de sus dirigidos por el mal momento que pasaron en el duelo de la fecha 6 de la Liga 1 frente a ADT. Sobretodo, por lo que vivieron en la previa de este compromiso pues sufrieron de varias complicaciones para organizar el viaje a Tarma y los tiempos los tuvieron bastante apretados. Por lo que ‘Pipo’ no dudó en reclamar que se mejoren las condiciones en las que se realizan dichos viajes.

Les costó 3 puntos el mal viaje a Tarma, pues el cuadro de Alianza Lima tuvo difícil llegar a dicha ciudad, pero cuando arribaron al estadio de su rival, ADT, se volvieron a chocar con otro mal momento en el que terminaron cayendo por 0-3 a pesar del buen momento futbolístico que venían pasando en los últimos partidos y eso lo reconoció el entrenador Néstor Gorosito.

“Rabia e impotencia. Es muy difícil construir prestigio, pero muy fácil tirarlo a la borda en dos minutos. Ellos terminaron justificando el triunfo. El primer tiempo fue más parejo, pero el resultado era normal: salimos a las cinco de la mañana, sin desayuno, llegamos sin comer. No es profesional”, expresó tras el partido.

A pesar de los contratiempos que menciona vivieron en todo el proceso del viaje, el técnico también reconoció que su equipo dio muchas licencias en dicho compromiso. Pero no reveló si eso se debió a que no contó con ningún jugador titular, a quienes prefirió guardar para la Copa Libertadores.

“Lo que pasa es que después, por un punto, entras a una Copa o sales campeón, y no hay que regalar más. Esta vez se regaló mucho, y no le quito mérito al equipo contrario, que nos superó en el segundo tiempo”, aseveró.

El técnico aseguró que el equipo fue muy confiado y regaló puntos que no debió. (Foto: Club Alianza Lima)

También, el DT argentino estalló por cómo se manejó toda esta situación, denunciando que incluso hasta el mismo día del partido no sabían si viajarían o si se jugaría. Por ello, lanzó una dura reflexión sobre el presente del fútbol peruano:

“Molesta esta situación. No tiene que volver a pasar lo de venir en forma tan improvisada, que hasta ayer no se sabía si se jugaba. Hoy en la mañana, que el aeropuerto está cerrado, está abierto, que no se sabe... Después uno, a medida que va conociendo, al fútbol peruano le pasa lo que le pasa por todas estas cosas (...) No se puede improvisar así de esta forma”, denunció.

Finalmente, comentó que el tema de la Copa Libertadores es distinto, y los jugadores deben asumirlo así, aunque insistió en su reclamo por la complicada situación vivida. “La Copa Libertadores es una historia diferente, pero no nos puede volver a pasar esta incertidumbre de si se juega o no, de si viajamos o no. Llegamos, y desde las cinco de la mañana que se levantaron, no han comido nada, y eso no es normal en el fútbol profesional”, afirmó.

Alianza Lima cayó por 3-0 a ADT en la fecha 6 del Torneo Apertura. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de caer por 0-3 ante ADT, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Libertad en Lima, por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Dicho compromiso está programado para el martes 1 de abril desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del encuentro, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

