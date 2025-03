Este jueves se reanudó la Liga 1 Te Apuesto tras el receso por los partidos de la Selección Peruana, pero desde la previa hubo un inconveniente que generó comentarios variados en la opinión pública: Alianza Lima solicitó la reprogramación de su partido frente a ADT, argumentando motivos de fuerza mayor por la imposibilidad de viajar a Jauja a través de vuelo comercial. Sin embargo, tal como se pudo confirmar desde anoche, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no le dio una respuesta positiva y el encuentro se disputará sí o sí este sábado desde la 1:00 p.m.

En medio de esta polémica, Carlos Desio, director técnico de ADT, dio a conocer su postura y manifestó su inconformidad con la propuesta de Alianza Lima, pues su comando técnico ha venido planificando el encuentro a lo largo de toda la semana. “A nosotros no nos informaron nada, nosotros estamos entrenando para jugar el sábado. Creo que la lógica es que se juegue el sábado, no sé qué aduce Alianza”, comentó en una reciente entrevista con el programa De Una.

Como parte de su argumentación para cuestionar el pedido de Alianza Lima, Desio explicó que su plantel también deberá hacer un recorrido terrestre en los próximos días, pues viajarán a Lima por esa vía para luego tomar un vuelo hacia Arequipa, como parte de su planificación para el partido del sábado 5 de abril contra Melgar. El estratega argentino pidió que todo sea equitativo en el campeonato, ya que varios equipos pasan por lo mismo para llegar o salir de Jauja.

“Es así, nosotros lo vamos a hacer, vamos a tener que ir a Lima y de ahí tomar otro avión para irnos a Arequipa. Huancayo que va a jugar con la ‘U’ viajó en micro también, nosotros lo hacemos, fuimos a jugar a Huánuco seis horas y media en colectivo, tiene que ser para todos igual en ese aspecto. Ellos al estar en Lima tienen más facilidades, pero no tendría que haber problema que viajen como viajan todos los del interior”, sostuvo.

En lo concerniente a la preparación de su estrategia para enfrentar a Alianza Lima, dijo: “Nosotros ayer (miércoles) hicimos la parte de cómo vamos a presionar, cómo vamos a defender, hoy (jueves) cómo vamos a atacar, mañana (hoy) hacemos pelota detenida. Por lo menos no nos han informado nada, lo que yo leí es que Alianza quería postergar el partido pero nosotros lo queremos jugar”.

Asimismo, el entrenador de ADT reclamó que no a todos los equipos les han dado facilidades durante su participación en torneos internacionales. “Cuando nos tocó jugar por Copa Sudamericana tuvimos que ir a Huánuco, a Cienciano le dieron la facilidad de no jugar, no sé el motivo por qué a uno sí y a otro no. Después jugamos contra Sport Boys y pedimos jugar con Sport Huancayo el domingo porque jugábamos a los tres días y no nos dieron y jugamos sábado”, añadió.

Por último, Carlos Desio consideró que, si bien Alianza Lima tendrá que pasar por un proceso de recuperación más pesado debido a su partido del martes ante Libertad –por la Copa Libertadores–, cuentan con un plantel amplio para afrontar dos torneos en simultáneo. “Yo sé que es un partido importante para ellos por la Copa internacional pero creo que tienen suficiente plantel para poder jugar los dos torneos”, aseveró.

El partido entre Alianza Lima vs. ADT está programado para este sábado 29 de marzo desde la 1:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 3:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 2:00 p.m.; en México a las 12:00 p.m.; y en España a las 7:00 p.m.

¿En qué canales ver Universitario vs. Sport Huancayo?

El compromiso entre Alianza Lima vs. ADT se disputará en el Estadio Unión Tarma, con la transmisión exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto de este evento en la web de Depor.

