En la previa del infartante clásico peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, el estratega ‘blanquiazul’ Néstor Gorosito, habló sobre las expectativas que tiene para este compromiso pero sin descuidar la racha positiva que se ha cortado en los últimos dos enfrentamientos que tuvo tanto por Liga 1 como por Copa Libertadores. Sabiendo, además, que en este último torneo tiene ya una baja firmada por los próximos meses pues la Conmebol dio a conocer una sanción contra el futbolista Pablo Ceppelini.

En lo que respecta a las emociones que genera un partido de alto calibre como este, el estratega mencionó que no es la primera vez que disputan un clásico en nuestro país, recordando el duelo que tuvieron frente a Sporting Cristal y que por ello ya sabe como manejar la efusividad en sus jugadores.

“Ya hemos dirigido un clásico con Cristal y hemos ganado. Ahora nos toca este, esperemos hacer un buen partido y ganar con la máxima ilusión, sabemos que es el clásico rival y que muchas veces no importa tanto lo anterior, pero con muchas expectativas de hacer un buen partido, de jugar bien y ganar”

Alianza Lima venció a Sporting Cristal en su visita al Estadio Nacional. (Foto: GEC)

Asimismo, le bajó un poco la importancia a este presente compromiso, si bien es el clásico más importante del país, no define nada, en palabras del propio Néstor Gorosito. “Es un partido especial el clásico en si por todo lo que encierra pero no vale más de 3 puntos”, afirmó.

Lo que ha sucedido alrededor del equipo blanquiazul en los últimos días ha generado preocupación, pues una resolución de la Conmebol resultó en una sanción para el volante Pablo Ceppelini, quien ha sido suspendido por 4 meses de participar en toda competición internacional por un hecho suscitado en La Bombonera en la Fase 2 de la Copa Libertadores.

Si bien ya ha sido declarada la sanción, Alianza Lima aún tiene la oportunidad de presentar una apelación que viene preparando en los últimos días, pero Gorosito prefiere enfocarse primero en el duelo ante Universitario: “Estamos bien, hemos perdido un partido en uno de los peores partidos desde que estamos nosotros acá. Pero tranquilos y con mucha expectativa en ganar hoy. Estoy enfocado en el partido, todo eso está en manos de los abogados del club y ellos son los que tienen propiedad para hablar. Yo no.”

Finalmente, sobre las últimas derrotas ‘Pipo’ aclaró que no está preocupado. “El equipo hasta ahora ha logrado cosas importantes pero no me parece estar preocupado. Si perdiéramos todos los partidos quizá si, pero le ganamos a Boca, veníamos ganando partidos, fuimos a un viaje con un equipo atípico. Hay que estar preocupados si las cosas se mantienen en el tiempo, si no no”, concluyó.

Pablo Ceppelini quedó suspendido por cuatro meses. (Foto: Getty Images)

