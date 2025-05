Para muchos, seguramente, las recientes declaraciones de André Carrillo generaron sorpresa. El jugador de Corinthians reveló en la ‘Fe de Cuto’, programa conducido por el exfutbolista Luis Guadalupe, que el equipo de sus amores era Al Hilal de Arabia Saudita, donde pasó gran parte de su carrera y no Alianza Lima, club que lo formó y en el que debutó. Sin embargo, Alex Carrillo, papá de la ‘Culebra’, salió al frente para acabar con la polémica.

Don Alex lo tiene absolutamente todo claro: su hijo es hincha acérrimo de Alianza Lima. "No hay ninguna duda de que André es hincha de Alianza Lima. El hecho que quiera al Al Hilal es algo que ha surgido en el camino, pero André es netamente hincha y adora de Alianza Lima”, afirmó en RPP.

Para nadie es un secreto que Carrillo siempre fue hincha de Alianza, pues debutó profesionalmente en 2009 y desde entonces su carrera fue en ascenso. Sin embargo, las cinco temporadas que pasó en Al Hilal (2018-2022), donde ganó títulos importantes como tres Ligas Profesional Saudí o dos Ligas de Campeones de Asia, lo marcaron para siempre en su trayectoria.

André Carrillo viene siendo protagonista en Corinthians. (Foto: Riquelve Nata / Sports Press Photo / Getty Images)

Sin embargo, sus declaraciones tienen un trasfondo que va más allá del sentimiento. André Carrillo reveló en el mismo podcast que no eligió Alianza Lima para no cerrarse las puertas de Universitario de Deportes. “No digo Alianza porque después la puerta de la crema está abierto y no sé”, explicó el futbolista del ‘Timao’.

La razón pasa por el contacto que ha tenido la ‘Culebra’ con Jean Ferrari, quien lo llamó para evaluar la posibilidad de llegar a Universitario en el futuro. Como se sabe, Carrillo contó que antes de arribar a Corinthians hubo un acercamiento con los cremas y no descarta la opción de jugar allí. “A Arabia no voy a volver, pero al Perú sí y no cierro las puertas”, dijo.

Luego, la ‘Culebra’ agregó: “(En ese momento) hablé con un club peruano, hablé con Jean (Ferrari), pero por uno u otro motivo no continuaron esas conversaciones. Al final, tomé la mejor decisión. Como te dije, me fui a Corinthians, todo fluyó y hoy por hoy estoy viviendo súper bien”.

André Carrillo dejó un guiño a Universitario. (Video: La Fe del Cuto)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su derrotar 2-0 a Alianza Universidad, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Sport Boys, en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho duelo está programado para este viernes 23 de mayo desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU, señal disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR