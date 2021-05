Alianza Lima sumó a varios elementos jóvenes para esta temporada, entre los que destaca Oswaldo Valenzuela, quien a la fecha lleva seis cotejos como titular en los ocho duelos que ha jugado con la camiseta blanquiazul. El volante de 20 años tiene claro cuáles son sus metas, por lo que siempre se ha fijado en grandes referentes en quiénes inspirarse en el fútbol local como mundial.

“A nivel local me gusta mucho el juego de Renato Tapia, es uno de los mejores de la selección y mi máximo referente. A nivel extranjero me gustan Busquets (Barcelona) y ‘Rodri’ (Manchester City)”, precisó el mediocampista íntimo en diálogo con ‘Las Voces del Fútbol’. Además, también se refirió a las exigencias que implica su puesto.

En ese sentido, detalló que sus funciones, además de la marca y el posicionamiento en cancha, también están el juego colectivo, algo que le pidió Carlos Bustos desde que llegó al equipo. “El ‘profe’ sólo me dijo que me esfuerce mucho y que él me iba a dar la confianza para poder jugar, eso fue antes de empezar los entrenamientos. Creo que conforme iba pasando la pre-temporada optó por mí”, explicó

“Hoy lo que me exige el ‘profe’ es la llegada. Lo estoy haciendo bien, pero tengo que manejar mejor la situación, ya es trabajo de uno. El sistema ya se irá cambiando y trabajando en base pasen los partidos”, agregó en la entrevista. Incluso, detalló entre sus prioridades el consolidarse en el equipo, “luego están llegar a la selección para después poder migrar al extranjero y seguir creciendo a nivel futbolístico”.

Una de las situaciones que agradece y que aprovecha al máximo es el compartir con grandes referentes internacionales en Alianza Lima, tal es el caso de Jefferson Farfán, Hernán Barcos, Pablo Míguez, entre otros, con quienes no solo juega en cada uno de los duelos del equipo, sino de quienes aprende en cada entrenamiento.

“Compartir vestuario con Jefferson es muy lindo y un privilegio. Estar rodeado de personas como él, Hernán, Pablo, Jonathan te ayuda a mejorar mucho profesional y personalmente. Es un sueño jugar a su lado”, dio a conocer el exvolante de Cusco FC, equipo donde sumó 19 compromisos la temporada pasada.





