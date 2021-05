El regreso de Paolo Guerrero a Alianza Lima es un sueño que ronda por las cabezas de directivos e hinchas del club de La Victoria. Sin embargo, parece que el delantero no lo tiene como prioridad en estos momentos, aunque no por ello quiere decir que no es un deseo que espera cumplir en el futuro.

Ello lo dejó en claro su hermano, Julio ‘Coyote’ Rivera, quien dio luces de lo que podría venirse para el delantero de la Selección Peruana, quien aún no confirma su continuidad en el conjunto de Porto Alegre, donde no tuvo muchos minutos este año debido a una fuerte lesión en la rodilla.

“Indudablemente, me ha dicho que quiere a Alianza Lima, pero él aún está pensando en integrar una competencia de más alto nivel. Lo consulté con él mismo y me dijo que no, aún no”, sostuvo el ‘Coyote’ en diálogo con TV Perú Deportes.

La Selección Peruana estrenará indumentaria

Con miras la participación de la Selección Peruana en la próxima edición de la Copa América, se confirmó el lanzamiento de una nueva indumentaria, la misma que se dará a conocer en los próximos días de manera virtual por el actual patrocinador del conjunto bicolor.

Cabe destacar que este nuevo uniforme podría ser usado en los duelos que los dirigidos por Ricardo Gareca disputen en las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, esto recién se confirmará en las próximas horas.

La Selección Peruana debutará, en Cali, contra Brasil el 18 de junio. Tras ello, se verá las caras con Colombia (21/06) y Ecuador (24/06) en la misma ciudad de su primer compromiso, cerrando su participación en la fase de grupos el 28/06 contra Venezuela, en Medellín. Cabe destacar que el certamen iniciará el domingo 13 de junio con el choque entre Argentina y Chile.

