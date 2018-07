No deja nada a la suerte. Pablo Bengoechea sabe que a partir de este miércoles podría contar con sus refuerzos, pero no los hace trabajar pensando en que serán titulares con Alianza Lima porque no tienen su transeferencia oficializada y siempre se puede presentar un imprevisto.

"Acá no hay tiempo de prueba, nos estamos jugando el campeonato. Es algo un poco raro, pero se define un torneo en 18 días", declaró el estratega blanquiazul sobre la posibilidad de tener un 'Plan B' en caso no pueda contar con sus recientes contrataciones.

¿Les llegó la hora? El once de Alianza Lima con Mauricio Affonso y Roberto Villamarín

Alianza Lima tendrá que jugar este miércoles con Cantolao, club al que no le pudo ganar el año pasado y Bengoechea espera sacarse la espina aprovechando que el partido se jugará en Lima.

"Cantolao hace partidos muy parejos. El año pasado campeonamos y no pudimos ganarle", agregó el entrenador uruguayo, quien volvió a mostrar confianza en su grupo para lograr los objetivos propuestos.

Pablo Bengoechea también se refirió a los lesionados del equipo blanquiazul, dejando en claro que todos están aptos para jugar, menos Mario Velarde (regresará para el Torneo Clausura) y Janio Pósito (volverá la próxima fecha).

