La decisión que Pablo Bengoechea tomará a fin de año no pasará por el resultado final con Alianza Lima. Así campeone, lo más probable es que regrese a su natal Uruguay para estar cerca de su madre, quien a sus 80 años necesita de su cuidado y apoyo. Así se lo confesó a Depor en esta entrevista que entregamos a continuación. El técnico habla de todo un poco.

¿Sientes que estás lejos de ganar el Clausura?

Tuvimos un bajón y no sumamos los puntos que pensábamos. Vienen siete partidos claves, que definen el campeonato. Nuestras opciones están ahí.

¿Por qué el equipo no generar situaciones de gol?

Fallamos en los detalles. Ante Boys se hizo un buen trabajo, pero erramos en aspectos técnicos. Me quedo con la entrega del equipo. Ante Melgar hay que jugar y anotar. Lo demás no sirve.

Si a fin de año no logras el objetivo, ¿cambiarías tu decisión de seguir en Alianza?

Me veo definiendo y ganando la final (ante Sporting Cristal ). Me siento muy bien en Alianza, pero en diciembre tomaré una decisión. Siempre lo dije y en el club lo saben: mi madre tiene 80 años y necesito pasar más tiempo con ella. Es lo único por lo que me gustaría volver a Uruguay.



Te lo pregunto porque surgió la opción de dirigir a Belgrano en 2019.

En Alianza estoy contento. Cuando asumo un compromiso, lo cumplo. Es más, me he vuelto hincha de Alianza por todo lo vivido. Pero, más allá de conseguir el título a fin de año, tomaré una decisión. Ahí tendrá mucho que ver el tema personal.



¿Cuál fue la estrategia para recuperar a Kevin Quevedo?

Kevin lleva un mes y medio muy bueno y estamos felices con su crecimiento. Está aprendiendo a ser futbolista profesional y para mí eso vale más que mil títulos. Entendió que está por el camino correcto.

¿Dejarás una lista de refuerzos para el 2019?

Con la directiva siempre hablamos de jugadores que le pueden interesar al club. Para mí, los mejores jugadores del Perú están en Alianza Lima. Es mi opinión. Siempre tratamos de rodearnos de los mejores y crearle problemas a nuestros rivales.

