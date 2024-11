Melgar vs. Deportivo Garcilaso se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) este domingo 3 de noviembre desde el estadio Monumental de la UNSA de Arequipa, por la fecha 17 del Torneo Clausura 2024. El partido se desarrollará desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y podría definir la posición del cuadro ‘rojinegro’ en la tabla de posiciones acumulada. Las acciones serán transmitidas por la señal de Nativa TV, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. Asimismo, te recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto más completo y todas las incidencias del encuentro.

En el cierre del segundo semestre del año, Melgar buscará cerrar su participación con una victoria. Los dirigidos por Marco Valencia no tienen opciones de ganar el Torneo Clausura 2024, pero una victoria podría llevarlos a colocarse en el tercer lugar de la tabla acumulada, teniendo en cuenta que están empatados con Alianza Lima (69 puntos), pero los blanquiazules cuentan con un gol más en tema de diferencia.

Los ‘rojinegros’ llegan a este partido tras vencer a Sport Huancayo de visitantes. Precisamente, este partido les permitió seguir firmes en la lucha por conseguir una mejor ubicación en la próxima Copa Libertadores, certamen al que ya clasificaron, pero falta definir si serán Perú 3 o Perú 4.

Con Bernardo Cuesta lesionado, los arequipeños perdieron intensidad a nivel ofensivo, pero el paso de las fechas ha colocado a Jefferson Cáceres como uno de los titulares en esta posición. Por otro lado, Jean Pierre Archimbaud es otro de los nombres que ha tenido una buena temporada.

En el caso de Deportivo Garcilaso, el ‘Pedacito de Cielo’ quiere cerrar su participación en la temporada 2024 con un triunfo. El equipo cuzqueño logró salvar la categoría hace algunas fechas, pero se quedó sin un cupo para participar en torneos internacionales en 2025. Por esta razón, este duelo será solo de cierre.





Melgar: últimos partidos

FECHA PARTIDO TORNEO 27/10/2024 Sport Huancayo 2-4 Melgar Clausura 2024 22/10/2024 Melgar 1-0 UTC Clausura 2024 18/10/2024 Sport Boys 0-2 Melgar Clausura 2024 28/9/2024 Alianza Lima 1-1 Melgar Clausura 2024 23/9/2024 Melgar 0-0 Atlético Grau Clausura 2024

Deportivo Garcilaso: últimos partidos

FECHA PARTIDO TORNEO 26/10/2024 Deportivo Garcilaso 1-2 Alianza Lima Clausura 2024 22/10/2024 Grau 2-2 Deportivo Garcilaso Clausura 2024 18/10/2024 Deportivo Garcilaso 1-0 Carlos Mannucci Clausura 2024 29/9/2024 Los Chankas 1-0 Deportivo Garcilaso Clausura 2024 21/9/2024 Deportivo Garcilaso 1-0 Cienciano Clausura 2024

Melgar vs. Deportivo Garcilaso: últimos partidos

FECHA PARTIDO TORNEO 25/5/2024 Deportivo Garcilaso 1-3 Melgar Apertura 2024 1/7/2023 Deportivo Garcilaso 2-2 Melgar Clausura 2023 15/5/2023 Melgar 2-4 Deportivo Garcilaso Apertura 2023





¿A qué hora juegan Melgar vs. Deportivo Garcilaso?

Melgar vs. Deportivo Garcilaso se miden el domingo 3 de noviembre desde las 3:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el juego comenzará a las 5:00 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 4:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 2:00 p.m.

¿En qué canales ver Melgar vs. Deportivo Garcilaso?

Melgar vs. Deportivo Garcilaso será transmitido por la señal exclusiva de Nativa TV, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Movistar Play, Claro Video y DGO. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto.





TE PUEDE INTERESAR