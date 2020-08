En marzo de este año, después del clásico jugado ante Universitario de Deportes, Pablo Bengoechea decidió hacer oficial y pública su salida de Alianza Lima, club al que llegó a querer en el tiempo que estuvo al mando del primer equipo. A pesar de la distancia y las circunstancias, el estratega uruguayo le deseó lo mejor al primer equipo íntimo y a su nuevo técnico, Mario Salas.

“Salas ya conoce el medio, ya dirigió Sporting Cristal y salió campeón, y ojalá que le encuentre la vuelta para los objetivos que tiene Alianza Lima esta temporada”, sostuvo Bengoechea en una entrevista con Radio Uruguay 1050 AM.

En la misma conversación el técnico conversó sobre su salida del cuadro de La Victoria y precisó que sentía que su mensaje ya no era escuchado por los jugadores y que existían muchos problemas extradeportivos.

“Este año Alianza Lima tiene un gran plantel y yo sentí que el discurso ya no se escuchaba, tuvimos mucha dificultad en lo que iba del año y, si bien habían sido solo dos meses, llamábamos más la atención por lo que hacíamos afuera de la cancha que por lo que hacíamos adentro. Como estábamos recién en marzo hablé con la institución y les dije que lo mejor era que yo diera un paso al costado”, precisó.

“Siempre hay que estar analizando, no hay mucho misterio en eso, la gente de Alianza se había portado muy bien conmigo y el diagnóstico para esta temporada era cambiar el entrenado”, continuó.

Finalmente, el ‘Profe’ se refirió al clásico ante Universitario, donde tuvo que enfrentar a su extécnico y compatriota Gregorio Pérez. “La verdad no disfruté para nada enfrentarme a Gregorio, no es una de las cosas que me gusten, sí deseo que le vaya siempre de la mejor manera. Hemos sido tantas veces compañeros que se hace difícil estar en veredas enfrentadas, pero son cosas del fútbol y fue por única vez porque yo al otro día ya dejaba el cargo”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO

Ejercicios de Muay thai en casa: cómo conectar un puño y codo giratorios