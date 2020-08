A pesar de haber llegado a La Victoria por recomendación del técnico, Mario Salas, Patricio Rubio sabe que ganarse la titularidad en Alianza Lima no es cosa fácil, por tal motivo trabaja con fuerza, intentando demostrar todo lo que puede hacer y convertirse en una pieza clave para los blanquiazules.

A punta de esfuerzo, el atacante se va ganando, poco a poco la confianza de Salas y este ya lo tendría en cuenta para arrancar en el duelo ante Sporting Cristal. En el último partido de práctica, Patricio Rubio formó parte del equipo ‘A’ de Alianza Lima que venció al equipo ‘B’ por una goleada de 7-1.

Según el portal de noticias ‘Los Renegrones', el último once titular de Mario Salas estuvo conformado por Butrón, Aguilar, Duclós, Quijada, Rosell, Cruzado, Fuentes, Mora, Gómez y Patricio Rubio. Mientras que el equipo ‘B’ lo conformaron Espinoza, Salazar, Escate, Montoya, Caro; Cavero, Cornejo, Ferreyra; Beto, Sánchez y Pineau.

En conferencia de prensa virtual, el ‘9′ de Alianza se refirió a su posible debut con la camiseta blanquiazul. “Me he sentido muy bien, muy cómodo, ya adaptándome y acoplándome al equipo, conociendo a mis compañeros. En lo físico también ya me siento en óptimas condiciones, de reanudarse el torneo, y dependiendo de lo que decida el técnico, ya podría jugar”, señaló.

Por otro lado, el director deportivo de Alianza Lima, Víctor Hugo Marulanda, manifestó que todos los papeles de Patricio Rubio se encuentran en regla por lo que ya puede ser convocado para los siguientes enfrentamientos.

“Desde la parte legal, su registro y derecho a este, además de todo lo que tenga que ver con su certificado de transferencia internacional, ya están en la FPF. El jugador ahora está a disposición del entrenador para ver la parte técnico-táctica”, precisó Marulanda.

Los hinchas íntimos por su parte, esperan con ansias la oportunidad de poder ver en las canchas a la flamante contratación de su club y, sobre todo, esperan que aporte al equipo con los goles necesarios para lograr los objetivos del equipo.

