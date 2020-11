Luego de haberle dado una larga serie de alegrías a todos los hinchas blanquiazules, Pablo Bengoechea dio un paso al costado en marzo de este año, debido a una racha de malos resultados que acompañaban al primer equipo de Alianza Lima. Es así como, tras el clásico ante Universitario, el club íntimo anunció la desvinculación del técnico.

En una reciente entrevista con ‘Padre y Decano’, el estratega uruguayo habló sobre su salida del club íntimo y la razón que lo llevó a tomar esa decisión. “Este año trabajé en Alianza Lima hasta marzo y no me sentí cómodo. Creí que mi voz no se escuchaba y por eso di un paso al costado. Vine a Uruguay y empezó todo el tema de la pandemia, muchas horas hablando con ex compañeros, con futbolistas de Peñarol”, detalló.

En la misma línea, el estratega uruguayo habló sobre los planes que tiene con Peñarol, equipo en el que es muy querido tanto por los hinchas como por la directiva del club y donde suena constantemente para tomar las riendas del primer equipo como DT, sin embargo, dejó claro que por ahora tiene otros objetivos.

“Proyectos de verdad, desde el de la esponsorización hasta la contratación de los entrenadores. Siempre digo que para Peñarol voy a estar a la orden, siempre a menos que esté trabajando en otro lugar donde haya dado mi palabra, Estoy disponible para lo que Peñarol crea conveniente, siempre y cuando charlemos, me digan lo que pretenden de mí y se respete lo que pienso”, señaló.

Cabe precisar que actualmente Alianza Lima se ubica en los últimos lugares de la tabla de posiciones acumulada y corre peligro de descender. Los íntimos deben empezar a sumar de a tres si quieren mantener la categoría en los próximos tres partidos pendientes de la Fase 2.

El equipo que dirige Daniel Ahmed enfrentará a Sport Boys este sábado a partir de las 3:30 p.m. en el estadio Iván Elías Moreno por la jornada 7 del Grupo B, donde los blanquiazules se ubican en el último lugar, con 4 puntos ganados hasta el momento, de 18 posibles.





