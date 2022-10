No cabe duda que Alianza Lima atraviesa un gran momento en el campeonato nacional. Y es que el día lunes, el elenco blanquiazul derrotó 4-1 a Deportivo Municipal y escaló hasta la segunda posición del Torneo Clausura 2022. Sin embargo, esa no fue la única alegría del elenco de La Victoria, puesto que en la mañana de este martes, se confirmó que Pablo Lavandeira está próximo a obtener su nacionalización peruana. Ante ello, el volante declaró ante los medios y no dudó en mostrar su alegría por su gran presente.

“Se me citará para la ceremonia, seguro antes de fin de mes. Siento mucho orgullo y alegría. Han sido meses angustiosos porque se ha demorado muchísimo. Di el examen el 27 de mayo y hasta ahora no salía, cuando, en principio, no demora más de un par de meses, pero la coyuntura generó esto. Estoy contento, feliz”, declaró el futbolista tras salir de migraciones.

Del mismo modo, Pablo Lavandeira explicó cuál fue la principal razón que lo llevó a tomar esta decisión. “Son muchas las cosas que me unen a Perú. Primero, el agradecimiento con el pueblo peruano porque desde que llegué a Cajamarca me trató de la mejor manera. Además, formar mi familia en Perú. Son muchas las cosas que me tienen atado, de buena forma, a Perú y estoy feliz de dar este paso importante”, apuntó.

Ahora, que el futbolista blanquiazul está próximo a obtener la nacionalización, el sueño de vestir la camiseta de la Selección Peruana está presente. “Sé bien que paso a ser elegible, pero tengo claro que hay jugadores en ligas importantes. Esta camada viene consiguiendo cosas importantísimas. Todo eso yo lo respeto, lo valoro”, mencionó.

Asimismo, sostuvo: “Por más que sea elegible, debo hacer cosas importantes para tener una oportunidad en la Selección. Al saber que puedo ser elegible, va a estar como un sueño, como meta. Trabajaré día a día. Si se da, ojalá pueda estar a la altura para defender al país que me está adoptando”.

Cabe resaltar que Pablo Lavandeira es uno de los futbolistas más destacados de Alianza Lima. En la presente temporada, el volante acumula un total de 2 710 minutos jugados entre la Liga 1 y Copa Libertadores, sumando un total de 12 goles y 7 asistencias con la camiseta blanquiazul.





