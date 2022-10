Para nadie es un secreto que en el tramo final del año, los clubes profesionales de fútbol, como Universitario de Deportes, empiezan a planificar lo que será la próxima temporada. En este cronograma de trabajo, se preparan las altas y bajas que tendrá la escuadra, con el objetivo de armar un plantel competitivo para pelear todos los títulos posibles de la siguiente campaña. Eso sí, existen algunos futbolistas que aún no tienen un futuro claro en la institución, como es el caso de Alberto Quintero, quien aseguró que aún no sabe si continuará en el equipo.

Y es que en diálogo con ‘El Marcador TV’, el internacional de Panamá se refirió a su continuidad en el elenco de Ate. “Nadie de Universitario me ha dicho nada. Nadie. En su momento me dirán si sigo o no sigo. De momento, nada de nada”, mencionó el extremo.

Esta respuesta se da en un contexto en el que el jugador de 35 años aseguró tener contrato con la escuadra ‘merengue’ hasta diciembre del presente año. Por tal motivo, está la posibilidad de arribar a un nuevo equipo si es que Universitario no desea seguir contando con sus servicios.

Cabe resaltar que, a inicios del 2022, Jean Ferrari, administrador de la institución crema, confirmó que el proceso de nacionalización del futbolista estaba en trámite. Asimismo, Depor conoció que todo va por buen camino y solo es cuestión de tiempo para que ‘Chiquitín’ obtenga su DNI peruano.

Los próximos retos de Universitario de Deportes

Tras igualar 0-0 ante Sporting Cristal, Universitario tiene aún tres retos por afrontar en el Torneo Clausura. Su siguiente rival será Melgar, escuadra con la que se medirá el próximo domingo 16 de octubre en el Estadio Monumental. El encuentro arrancará desde las 3:30 p.m. (hora peruana) y será transmitido por GOLPERU.

Luego del duelo ante el ‘Dominó’, los de Carlos Compagnucci recibirán en su casa el domingo 23 de octubre a Sport Huancayo. Eso sí, la ‘U’ cerrara el año de visita ante el UTC el 30 del mismo mes, en el cotejo que se llevará a cabo en el Estadio Héroes de San Ramón.





