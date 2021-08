No necesariamente es un solo lugar. Tampoco es una sola persona. El hogar puede tener muchos sitios, pero un solo nido. Y ese es donde está el corazón. Y el de Pablo Míguez, hoy en día, está en Alianza Lima. La ‘Cotorra’ llegó en 2014 a La Victoria, y aunque ha ‘volado’ por varios sitios, volvió este año a su nido, en el cual le gustaría iniciar el largo reposo. Sin embargo, antes de que ello ocurra, el volante se concentra en su presente. Tuvo que dejar la volante para defender desde el fondo la camiseta blanquiazul. Y cuando menos lo piensan, sorprender en el ataque amenazando el arco rival. Así, ya suma dos goles en cuatro partidos de la Fase 2. Es el ‘todoterreno’ de Alianza.

Con un torneo finalizado y cuatro fechas de la Fase 2: ¿cómo visualizas tu presente en el club?

Estoy muy contento, feliz, y la familia también lo está. La mitad del año ha sido muy buena. Y a medida que todo va avanzando, uno se adapta más al club y a los compañeros. La Fase 1 ha sido positiva, a pesar de la poca preparación que tuvimos, y la segunda etapa va bien. El campeonato es difícil, pero los resultados son alentadores. Toca seguir dando lo mejor, y sobre todo disfrutarlo.

El hincha te dice ‘capitán sin cinta’, ¿cómo lo recibes?

Cuando me tocó estar en el 2014-15, el cariño de la gente fue muy bueno. Incluso, cuando me fui, siguieron escribiéndome, a pesar de que estaba en otros equipos. Ahora que estoy de regreso, la verdad que estoy muy agradecido con el hincha. Ellos cumplen un rol muy importante en el jugador y en el equipo, así que su apoyo siempre es bien recibido.

Desde lo deportivo, ¿cómo te sientes en la línea de tres?

Después de haber jugado como volante mixto, en línea de cuatro, me ha tocado ir más atrás. Ya lo he hecho anteriormente y conforme pasa el tiempo me acostumbro más a esa posición, porque voy aprendiendo. Soy más un líbero, y me siento cómodo. De todas maneras, es una posición en la que no se puede fallar mucho, porque un error puede terminar en gol. Pero creo que el equipo ha encontrado una fortaleza en el sistema, ya que nos anotan muy poco, y eso es muy importante. Esperamos seguir así, para ayudar al plantel con el cero en contra, y tratar de seguir mejorando de mitad de cancha hacia adelante.

A propósito de ese detalle, ¿qué tal la relación con Ángelo Campos?

Ángelo es un gran arquero. El año pasado tuvimos la posibilidad de compartir en otro equipo (Melgar) y se tiene muy merecido todo lo que está logrando por cómo trabajó y por el profesionalismo que le pone. Es un jugador del club, que se identifica mucho y es una voz importante de atrás hacia adelante. Siempre estamos muy comunicados, muy alertas, y eso hace que tengamos pocas situaciones de peligro. Estoy muy contento por él, por su rendimiento, y esperamos que siga de esa manera.

¿Extrañas el mediocampo?

Sí, obviamente. A veces, coordinamos para que me pueda soltar, o para que en alguna jugada de pelota quieta pueda estar cerca al área. A veces uno se siente tentado por ir más adelante, por la misma posición en la que siempre he jugado, pero ahí vamos.

Ahora que Jonathan Lacerda está de regreso, ¿hay posibilidad de que vuelvas al medio?

Sí, uno no lo descarta. Sabemos que ‘Jona’ ya está disponible para el equipo y esperamos que siga así, porque es un jugador importante para todos nosotros. El cambio de posición va a depender del entrenador, de cómo quiera manejarlo, pero uno está dispuesto. Si nos toca estar de volantes, vamos a estar y tratar de hacerlo de la mejor manera. Es la posición de uno, me siento cómodo, y ojalá se pueda dar.

Hernán Barcos está cumpliendo una función muy importante como ‘10’…

Barcos te puede hacer goles y asistir, y eso determina la calidad de jugador que es. A mí, ya me va asistiendo dos veces. Además, hemos hablado de su función unas semanas atrás y él también ha observado que cuando se retira un poco del área tiene buena asistencia. Jairo (Concha) también está en un muy buen momento, viene en crecimiento y es importante en el ataque para generar jugadas. Además, tenemos jugadores de mucha experiencia como Arley, Benitez y Farfán, que dentro de poco lo tendremos con nosotros. A medida de que todos estén a disposición del equipo, va a ser muy bueno, El torneo es largo y el que está o no también debe sentirse importante, porque en algún momento cuando esté tiene que estar en su 100% para dar lo mejor al equipo.

¿Cómo tomaron los comentarios negativos hacia Hernán Barcos?

Cae mal, independientemente de quién sea, porque sabemos cómo nos manejamos como grupo, como plantel. Suelen pasar estas cosas cuando no se dan los resultados y duele, porque sabemos la calidad de personas que somos. Todo es mentira, nada pasó y eso se ve reflejado en la cancha con la unión que se ve en el equipo. Se generó un problema por algo que no ocurrió, pero en mi caso estaba tranquilo, y sé que el equipo también, porque sabemos que no era verdad.

¿Hay una buena relación y apoyo constante con el equipo femenino?

Sí, obvio, Hernán está siempre ahí bien pendiente, es el que más está. Ha colaborado con las chicas, y ese apoyo es importante, sobre todo porque viene desde el mismo club y las hace sentir que todos están con ellas. Esto es recíproco.

Sé que se sintieron muy bien con el video que hicieron previo al clásico …

Sí, nos preguntaron y con gusto lo hicimos. Era un partido muy importante, y tenían que tener nuestro apoyo.

Hablando de clásicos, faltan solo dos fechas para que enfrenten a Universitario, ¿cómo han venido trabajando?

Estamos yendo partido a partido, pero igual está cada vez más cerca, y ya se va palpitando un poco lo que va a ser ese partido. Hace mucho tiempo que no juego un partido de esta dimensión, y sé que va a ser el más importante del año. No solo para nosotros, sino también para la gente, el hincha. Cuando llegue el momento, trataremos de plantearlo de la mejor manera para sacarlo adelante.

Por el rendimiento y cómo están en la tabla, ¿a qué se apunta?

No (sentirse favoritos), porque el campeonato es muy parejo y competitivo. Capaz que uno puede venir mejor que otro, pero cuando es un clásico todo cambia. A la hora de jugar todo cambia. Tuvimos la suerte de ganarle a Cantolao, pero no podemos desviarnos del camino, porque el domingo tenemos un partido importante y difícil ante San Martín. Cada rival tenemos que enfrentarlo con todo.

¿Ven cercano el regreso de Jefferson Farfán?

A uno lo pone contento que se esté mejorando pronto. Cuando uno es jugador siempre quiere estar bien. Sé que se viene recuperando por lo que se ve, por lo que se escucha y vemos en el club. Y cada vez más cerca de estar con nosotros. Es un jugador muy importante, ojalá lo podamos tener cuanto antes, porque le da jerarquía al equipo. Además, nos gustaría que pueda estar en la definición del campeonato, porque va a ser muy importante para nosotros.

El sueño de quedarse en Matute

Es fácil encontrar un lugar para vivir, pero es difícil encontrar un verdadero hogar. Y aunque en Danubio también tiene uno, Pablo Míguez quiere dejar su corazón en la blanquiazul, como ya lo hace en el campo partido a partido, siendo uno de los líderes del equipo.

¿Cómo va tu proceso de nacionalización?

Va muy bien, estoy muy contento, está avanzado. Esperemos que salga todo bien y esperar que antes de diciembre podamos tener nacionalidad, y si no es así, serían los primeros meses del año que viene, pero estamos bien. Es el deseo de uno, no solo por el fútbol, sino también personal y familiar.

¿Te sientes cómodo en Perú?

Sí, y si me preguntas ahora, pensando hacia adelante también, está la idea de poder quedarme en el país, uno nunca sabe.

¿Te retiras en Alianza Lima?

Sí, obviamente me encantaría y disfrutaría mucho terminar la carrera acá. Yo soy hincha de Danubio, mi equipo de Uruguay, y en su momento dije que me gustaría terminar la carrera ahí. Pero, ahora vamos a ver cómo se dan las cosas. El deseo de quedarme en Alianza también está. Además, tengo que volver a jugar con gente.

Tu familia llegó a Lima la semana que anotaste ante Ayacucho, ¿influyó?

Sí, fue fundamental. La familia es algo importante para uno. Muy agradecido a mi señora, a mi hijo, que han sido parte de todo esto. Eso es muy importante para uno y se dio justo. Llegaron e hice gol y todo lo que hace uno va exclusivamente para ellos.





