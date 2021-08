Luis Advíncula debutó, el último fin de semana, con Boca Juniors ante River Plate por la Copa Argentina. El lateral de la Selección Peruana reconoció que le costó acoplarse al equipo en su primer duelo oficial con la azul y oro, pero que espera integrarse lo más rápido posible a la idea del equipo.

“Del ritmo de juego argentino es muy intenso, se parece mucho al de la Segunda de España que es más así. Me costó porque venía de 20 días de hacer poco, estuve siete días encerrado en un hotel, no pude hacer mucho. Pero poco a poco voy a ir agarrando el ritmo del grupo”, sostuvo el futbolista nacional en conferencia de prensa.

Luis Advíncula reconoció que está cumpliendo un sueño en Boca Juniors, por lo que el lateral derecho de la Selección Peruana no se haría problemas en ocupar cualquier puesto del campo en el que Miguel Ángel Russo decida utilizarlo.

“Con tal de jugar me pongo los guantes... Yo me siento cómodo jugando de 4 porque jugué siempre ahí, pero de carrilero no me disgusta. Pero con tal de jugar, como digo, juego donde sea. Uno viene a Boca a ganar títulos. Eso es lo que más me sedujo de venir. Boca siempre pelea y gana títulos”, agregó.

Luis Advíncula se reencontró con Carlos Zambrano en Boca Juniors. Si bien ambos mantienen una fuerte amistad por la presencia que suelen tener en la Selección Peruana, ‘Bolt’ reconoció que no hubo un reto especial del ‘Kaiser’ para que llegue a Argentina. Además, dio a conocer lo que vivió con la eliminación del club enla Libertadores.

“Con Carlos (Zambrano) no hablamos nada, ni apuesta ni nada, sólo me dijo que viniera. Lo de la Copa Libertadores vi lo dos partidos, fue bastante complicado, hubiera querido que los papeles hubieran salido antes para llegar antes y al menos acompañar a los compañeros. Lo vi de lejos y con mucha impotencia, todos querían que Boca siguiera en la Copa”, finalizó.

