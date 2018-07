Cuando faltaban menos de 5 minutos para que concluya el Sporting Cristal vs. Melgar , Pablo Míguez no pudo controlar su genio y encaró el árbitro. Ante la acción, el juez no dudó en mostrarle la tarjeta roja. De esta manera, ‘La Cotorra’ se perderá el partido ante Alianza Lima .

A los 43 minutos de la parte complementaria, Sporting Cristal se perfilaba a cobrar un tiro libre. Pero la jugada no progresó, debido a que el árbitro paralizó el encuentro, con la finalidad de expulsar a Pablo Míguez .

El jugador de Melgar , que recibió dos goles ante Sporting Cristal, reprochó las decisiones del árbitro que dirigió el encuentro. Previo a su expulsión, el volante fue amonestado (70 minutos).

Pablo Míguez no jugará ante Alianza Lima , club en el que jugó dos temporadas. ‘La Cotorra’ se enamoró del cuadro íntimo y, en varias ocasiones, declaró su intención de regresar a La Victoria.

Melgar chocará contra Alianza Lima en Arequipa. El duelo se desarrollará este miércoles, desde las 8:00 p.m.