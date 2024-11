Luis Iberico (26 años) llegó a Sporting Cristal a mediados de 2024 para ganarse un puesto en el primer equipo y pelear por el título nacional. “El objetivo es campeonar y para eso siento que he llegado”, fueron sus primeras palabras como rimense. Sin embargo, no pasó ni uno ni lo otro: el atacante no logró destacar en el conjunto ‘celeste’ (apenas jugó ocho partidos en el Torneo Clausura) y el club quedó lejos de ser campeón. Ahora que finalizó el torneo, los clubes comienzan a evaluar traspasos y se conoció que Melgar está interesado en volver a tener al delantero en sus filas.

Según información de Marcello Merizalde, periodista de A Presión, el ‘Dominó', que quedó en el tercer lugar en la tabla acumulada de este año, sigue de cerca la situación del goleador de cara al 2025. El conjunto ‘chacarato’ estaría pensando en un préstamo, teniendo en cuenta que Iberico tiene contrato con los ‘celestes’ hasta el año 2026.

Luis volvió al Perú luego de jugar en el Riga FC de Letonia. Sin embargo, su regreso no fue el esperado: no se ganó un espacio en el equipo de Guillermo Farré. El delantero jugó 8 partidos en el Clausura, en los que anotó dos goles y dio una asistencia. Esos dos tantos fueron al descendido Unión Comercio, que jugó con futbolistas de la reserva en ese partido.

La mejor versión de Iberico se vio cuando defendía los colores de Melgar. Por ejemplo, en la temporada 2021, marcó 12 goles y dio una asistencia en 24 partidos en Liga 1. Al año siguiente, en 2022, anotó 13 goles y dio dos asistencias en 38 encuentros en la liga peruana. Finalmente, en 2023 marcó 5 goles y dio 1 asistencia en 14 partidos en Liga 1, antes de mudarse a Europa.

¿Por qué Luis Iberico escogió S. Cristal?

Antes de que se concrete su fichaje por Sporting Cristal, Luis Iberico era seguido por diferentes clubes peruanos. “Me gustó el proyecto deportivo de Cristal y no la pensé dos veces en venir para salir campeón este año. Más allá de ello tuve las ganas de estar en Lima jugando por un club grande y ahora ya lo conseguí”, dijo en su momento.

“Puedo aportar desde donde me toque, hacer goles que es lo que más amo. Me acomodo en cualquier parte del ataque, por lo pronto en Melgar jugué de extremo izquierdo y me acomodé, de ‘9′ también siento mucha confianza”, agregó el delantero nacional.

Luis Iberico. (Foto: GEC)

¿El primer refuerzo de Sporting Cristal?

Sporting Cristal está en negociaciones para fichar a Misael Sosa, delantero de 22 años del Deportivo Maipú, quien ha tenido una destacada temporada en la Primera Nacional de Argentina. En 34 duelos jugados, anotó 11 goles y dio tres asistencias, con un promedio de 81 minutos por encuentro y más de 2.700 minutos disputados en el torneo.

Es un atacante de 1.70 metros, reconocido por su velocidad, regate y capacidad para definir frente al arco. Además, tiene un buen disparo de media distancia, habiendo anotado nueve de sus goles con jugadas de campo, uno de tiro libre y otro de penal. Su versatilidad le permite jugar como enganche o extremo derecho, siendo especialmente desequilibrante cuando actúa como extremo.





