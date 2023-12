Mensaje de Sabbag

“Queridos fans de Siria, es un honor para mí anunciarles que estoy listo para representar la selección de Siria, comenzando con la Copa de Asia en la que esperemos que tengamos buenos resultados. Estoy muy feliz porque Siria es el país de mis ancestros y me siento muy honrado. Quiero agradecer a la Asociación de Fútbol de Siria, especialmente al señor Abdul Rahman Al-Khatib y al señor Firas Mualla por todo el esfuerzo en los últimos días para hacer esto posible”, fue el mensaje que envió Pablo Sabbag a través de un video en sus redes sociales.

Como se recuerda, el delantero de 26 años, cuya carta pase pertenece a La Equidad de Colombia, extendió el tiempo de préstamo con Alianza Lima y formará parte de sus filas para el 2024. De hecho, este miércoles, el ‘Jeque’ se hizo presente en EGB en el tercer día de pretemporada de los dirigidos por Alejandro Restrepo. Al igual que el año pasado, es una opción de ataque junto a Hernán Barcos; sin embargo, el club íntimo va en busca de otro delantero en el mercado extranjero para ampliar la competencia.

Respecto a su decisión sobre jugar en Siria, cabe recordar que Pablo Sabbag había sido bastante enfático en entrevistas realizadas a lo largo del 2023 en que uno de sus principales objetivos era ser convocado a la selección de Colombia, país donde creció. Sin embargo, recientemente oyó el llamado del país asiático al que también pertenece por su ascendencia y optó por considerar que es una buena posibilidad convertirse en un jugador de selección ahora mismo, en lugar de esperar el llamado de Néstor Lorenzo para el cuadro ‘cafetero’, una opción que vio más remota.

¿Se perderá el inicio de la Liga 1?

Tal como lo indicó el mismo Sabbag, su debut con Siria será en la Copa de Asia a disputarse en Qatar y su primer partido será el 13 de enero ante Uzbekistán por el Grupo B, que también lo conforman Australia e India. El segundo cotejo será contra Australia el 18 y, finalmente, la fase de grupos culminará frente a India el 23 del mismo mes.

En este punto, cabe recordar que lo pactado hasta el momento es que la Liga 1 2024 inicie el 26 enero; por tanto, en caso de que Siria no pase a los octavos de final de la Copa de Asia, podría llegar a tiempo para estar disponible en la primera fecha del torneo nacional si así lo indica el profesor Alejandro Restrepo, aunque con el inconveniente de que no habría estado presente en los entrenamientos de Alianza Lima durante dos semanas y viajes extensos de por medio.

En caso de Siria tenga una buena campaña y avance a la siguiente ronda, los octavos de final se juegan entre el 28 y 31 de enero, los cuartos de final entre el 2 y 3 de febrero y, por último, la semifinal y final entre el 6 y 10 de febrero. Ese sería el tiempo estimado en que Pablo Sabbag no estaría disponible para Alianza Lima si su selección continúa pasando de rondas. No obstante, cabe señalar que Siria no es una de las escuadras favoritas al título según sus últimas competencias.

Al desarrollarse en Qatar, el tema de los traslados no generan mayor inconveniente más allá de que los vuelos son bastante largos. Asimismo, cabe recordar que el último octubre dos mediocampistas argentinos fueron también convocados por la selección de Siria : Ezequiel Ham (Independiente de Rivadavia de la Primera Nacional) e Ibrahim Hesar (Belgrano) para los partidos de Eliminatorias ante Corea del Norte y Japón como visitante y local.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR