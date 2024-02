Reyna ya entrena con su nuevo equipo y solo será cuestión de días para que pueda hacer su esperado debut con Belgrano, por lo que las expectativas son altas por ver en acción al habilidoso extremo. Y a raíz de la llegada del ‘Picante’ a Argentina, en Depor quisimos repasar cómo les fue a los últimos peruanos en tierras albicelestes y cuánto les sirvio su instancia en dicha liga, a dónde fueron después.

Últimos peruanos en Argentina

Paolo Guerrero

Luego de su desdibujado paso por Avai de Brasil, Paolo Guerrero llegó a Racing de Avellaneda a inicios del 2023 como agente libre. La idea del ‘Depredador’ era mantener el nivel en el extranjero y tener continuidad con la ‘Academia’. Sin embargo, su paso por Argentina no fue el esperado. Su relación con Fernando Gago no fue la más amistosa, el técnico no lo hacía jugar muchos minutos y eso incomodaba al delantero.

El estratega lo fue dejando de lado poco a poco y Paolo Guerrero entendió que no iba a tener protagonismo en el ‘Cilindro’. Por ello, a mitad de temporada, rescindió su contrato y se fue a LDU de Quito por pedido del técnico Luis Zulbedía. En el elenco norteño, destacó ganando la liga ecuatoriana y la Sudamericana.

Sus números en Racing (2023) Partidos Minutos Goles Asistencias Paolo Guerrero 22 847′ 3 2

Luis Advíncula

El ‘Rayo’ llegó a Boca Juniors en 2021 después de tres temporadas en Rayo Vallecano. Si bien con el elenco español había logrado el ascenso a La Liga, Advíncula no dudó cuando la oferta de ‘Xeneize’ le llegó, ya que al ser uno de los equipos más importantes de Sudamérica, los objetivos serían otros que con el cuadro de Vallecas.

El lateral derecho le costó adaptarse en su primera campaña, pero una vez que tomó confianza se adueñó de la posición, siendo campeón en 2022 de la Copa de la Liga y Copa de Primera División. El año pasado, sobrepasó sus registros al marcar goles en instancias importantes y disputar la final de la Libertadores. A pesar de haber sido sondeado desde Brasil, sigue en el club azul y dorado.

Sus números en Boca Juniors (2021, 2022, 2023, 2024) Partidos Minutos Goles Asistencias Luis Advíncula 102 8546′ 5 5

Carlos Zambrano

Antes de la llegada de Luis Advíncula, Carlos Zambrano era el único peruano en Boca Juniors. El ‘Kaiser’ aterrizó en 2020 después de altibajos en Europa, entre Suiza y Ucrania, para pelear el puesto en la zaga central del ‘Xeneize’. En su primera temporada, fue de a pocos, cogiendo ritmo y minutos de juego y ya para el 2021 alternó en el once y celebró los títulos de la Copa de la Liga y de la Primera División.

Sin embargo, en 2022, más allá de que fue pieza recurrente para Hugo Ibarra, no continuó en el equipo por problemas internos con el técnico. En 2023, fichó por Alianza Lima, pero no estuvo en su mejor estado físico y su rendimiento no fue el esperado. A pesar de que mantiene contrato con el club íntimo, no está en los planes de este año.

Sus números en Boca Juniors (2020, 2021, 2022) Partidos Minutos Goles Asistencias Carlos Zambrano 62 5153′ 2 1

Miguel Araujo

Luego de casi cinco temporadas con Alianza Lima, Miguel Araujo tuvo la oportunidad de volver al extranjero y ser cedido con opción de compra a Talleres de Córdoba a mediados del 2018. La ‘Fiera’ llegó a ‘La T’ para fortalecer la zaga central y compitió para meterse en el equipo titular fecha tras fecha. Y más allá de que no desentonó en el equipo, la directiva decidió no prolongar su cesión y dejó el club en julio del 2019.

Tres meses después de su salida, Miguel Araujo encontró equipo en Europa, siendo fichado por Emmen de Países Bajos, donde finalmente se quedaría cuatro temporadas y alternaría entre la Primera División y Segunda División del país tulipán. Además siendo capitán en su club.

Sus números en Talleres (2019) Partidos Minutos Goles Asistencias Miguel Araujo 16 1375′ - -

Luis Abram

Tras cuatro campañas con Sporting Cristal, el nombre de Luis Abram interesó mucho a Vélez Sarsfield en 2018, tal es así que a inicio de año lo contrató como uno de los defensores peruanos con mayor proyección. En el ‘Fortín’, el ‘Profeta’ fue de menos a más, encontró continuidad y la confianza de Gabriel Heinze para seguir creciendo y ser clave en la zaga central del elenco argentino.

Sus buenas actuaciones hicieron que su nombre sea sonado en diferentes clubes de Europa y México, y luego de cinco temporadas con Vélez, el peruano decidió no renovar más su vínculo con el club y quedar como jugador libre para decidir su destino. En 2022, llegó al Granada de España, donde no encontró regularidad tuvo que irse a Cruz Azul de México, donde su instancia fue mucho más productiva.

Sus números en Vélez (2018, 2019, 2020, 2021) Partidos Minutos Goles Asistencias Luis Abram 92 7895′ 4 2





