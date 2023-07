Minuto 23 del segundo tiempo del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal. El balón está detenido por una infracción señalada por Joel Alarcón, la misma que generó el reclamo de los jugadores de ambos equipos, siendo Pablo Sabbag y Joao Grimaldo los protagonistas de una acción que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Y es que el delantero íntimo sostuvo un intercambio de palabras con el extremo rimense, a quien le hizo un gesto de querer verle el apellido de la camiseta para saber cómo se llamaba, lo que generó el malestar de los bajopontinos y, ante la advertencia del juez de la contienda, el ‘Jeque’ fue amonestado.

Lejos de ahondar en el tema, Pablo Sabbag se encargó de ponerle paños fríos al asunto, confirmando que se comunicó con Joao Grimaldo tras el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, poniéndole punto final a la polémica que se dio en el clásico de la jornada.

“Fueron temas del partido. Incluso, hace un momento hablé con él y le pedí disculpas por lo que pasó. Son cosas que ocurren en el juego y todo queda en la cancha”, sostuvo el delantero blanquiazul en diálogo con los medios de prensa que se apersonaron a los entrenamientos blanquiazules.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego del empate sin goles ante Sporting Cristal, Alianza Lima volverá a jugar la próxima semana cuando le toque visitar a Sport Boys por la cuarta jornada. Este compromiso está programado para el domingo 16 de julio desde las 3:00 p.m. y se disputará en el estadio Nacional. Cuando estos conjuntos se vieron en el Apertura, los ‘blanquiazules’ se llevaron la victoria por 2-0 con goles de Hernán Barcos y Pablo Sabbag.

Hasta donde se sabe, los ‘blanquiazules’ han decidido no hacer algún refuerzo para el segundo semestre de la temporada y mantendrán la plantilla que inició el año. En cuanto a las salidas, Pablo Lavandeira se fue a Melgar tras no contar con los minutos esperados, mientras que a fines de agosto se tendrá que marchar Christian Cueva, a quien no le renovarán el contrato como en un principio lo habían planificado. En principio ‘Aladino’ deberá regresar a Al Fateh, pues todavía tiene contrato con ellos hasta el 2025.





